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Çanakkale'de dokuz saat süren 'rüzgar gülü' operasyonu

Çanakkale'de dokuz saat süren 'rüzgar gülü' operasyonu

20:5016/04/2025, Çarşamba
IHA
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Fabrikanın üzerine devrilen rüzgar gülü kaldırıldı.
Fabrikanın üzerine devrilen rüzgar gülü kaldırıldı.

Çanakkale'de özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki rüzgar gülü, plastik sandık fabrikası ile dam üzerine devrilmişti. Bölgeye gelen 2 büyük vinç ile başlatılan rüzgar gülünü kaldırma operasyonu dokuz saatlik çalışmanın ardından tamamlandı.

Çanakkale'de kaza yapan tırdaki 75 metrelik rüzgar gülü kanadı, devrildiği fabrikanın üzerinden 9 saat süren operasyonla kaldırıldı.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Lapseki ilçesine bağlı Umurbey beldesi girişinde meydana geldi. Özel bir firmaya ait 75 metre uzunluğundaki rüzgar gülü kanadı taşıyan tır, Umurbey girişinde dönüş yaptığı sırada plastik sandık fabrikası ile dam üzerine devrildi. Fabrika ile damda maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Operasyon dokuz saat sürdü

Rüzgar gülü kanadının kaldırılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye gelen 2 büyük vinç ile rüzgar gülü kanadı halatla bağlandı. Yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından rüzgar gülü kanadı, fabrika ile dam üzerinden kaldırıldı. Rüzgar gülü kanadı ile devrilen tırın yoldan kaldırılmasından yol trafiğe açılacak.



#Çanakkale
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