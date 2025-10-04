Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çanakkale
Çanakkale’de KYK yurt yemekhaneleri eş zamanlı denetlendi

Çanakkale’de KYK yurt yemekhaneleri eş zamanlı denetlendi

14:594/10/2025, Cumartesi
IHA
Sonraki haber
Çanakkale Merkez’de KYK’ya bağlı 8 adet yurt yemekhanesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından eş zamanlı olarak denetlendi.
Çanakkale Merkez’de KYK’ya bağlı 8 adet yurt yemekhanesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından eş zamanlı olarak denetlendi.

Çanakkale’de Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) bağlı 8 yurt yemekhanesi eş zamanlı denetlendi.

Çanakkale’de üniversitenin eğitim döneminin başlaması ile birlikte öğrenci yurtlarında; güvenilir gıda arzının sağlanması, tüketici sağlığının korunması amacıyla KYK’ya bağlı yurt yemekhaneleri dün eş zamanlı denetlendi. Akşam yemeği sunum ve dağıtımı yapılan saat 18.00 ile 20.30 arasında Çanakkale Merkez’de KYK’ya bağlı 8 adet yurt yemekhanesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından eş zamanlı olarak denetlendi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde; hijyen şartları, gıda güvenliği, muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri titizlikle incelendi.


Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Öğrencilerin sağlığının korunması amacıyla denetimleri aralıksız ve hassasiyetle devam edecektir. Kontrol görevlileri tarafından yurt yemekhanelerinde görülen sorunlar için 174 ALO GIDA HATTI’nın 7/24 hizmet verdiği konusunda öğrenciler bilgilendirildi" ifadelerine yer verildi.



#Çanakkale
#KYK
#yurt
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ kiralık sosyal konut kampanyası ne zaman başlayacak, ne kadara kiralanacak ve kimlere verilecek? Kiralık konut projesinin detayları belli oldu