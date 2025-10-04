Çanakkale’de KYK yurt yemekhaneleri eş zamanlı denetlendi

Çanakkale’de üniversitenin eğitim döneminin başlaması ile birlikte öğrenci yurtlarında; güvenilir gıda arzının sağlanması, tüketici sağlığının korunması amacıyla KYK’ya bağlı yurt yemekhaneleri dün eş zamanlı denetlendi. Akşam yemeği sunum ve dağıtımı yapılan saat 18.00 ile 20.30 arasında Çanakkale Merkez’de KYK’ya bağlı 8 adet yurt yemekhanesi İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kontrol Görevlileri tarafından eş zamanlı olarak denetlendi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde; hijyen şartları, gıda güvenliği, muhafaza şartları ve son tüketim tarihleri titizlikle incelendi.