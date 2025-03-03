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Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı: 37 yaralı

Çanakkale'de tur otobüsü yoldan çıktı: 37 yaralı

09:373/03/2025, Pazartesi
DHA
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, içinde 44 yolcu bulunan tur otobüsünün yoldan çıktığı kazada yaralı sayısı 37'ye yükseldi

Tur otobüsünün Yunanistan'da düzenlenen İskeçe Karnavalı'ndan İzmir'e döndüğü öğrenildi. Kazanın otobüs şoförü Y.B.'nin uyuması nedeniyle yaşandığı iddia edildi.

Yolcuların ilk ifadelerinde ise İzmir'e giden otobüsün Yunanistan sınırında yoğunluk nedeniyle yaklaşık 5 saat beklediği öne sürüldü. Yaralananlar arasında otobüs şoförü Y.B.'nin de bulunduğu bildirildi.




#Kaza
#Otobüs
#Trafik
#Çanakkale

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