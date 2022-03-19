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ÇANAKKALE

Çanakkale'ye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı

Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini ve gelişmesini sembolize eden “1915 Çanakkale Köprüsü” dün Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çanakkale’ye inşa edilen bu abide eser için, “Biz burada Türkiye’nin bugünüyle geleceği arasında, giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Çanakkaleye yeni anıt: 1915 Çanakkale Köprüsü Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı ​
1915 Çanakkaler Köprüsü açıldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, tarihi günde katılımcıları “Coşkunuz coşkumuzdur ve bu ilginiz inanıyorum ki bugün açılışını yaptığımız bu eserin ne anlama geldiğini en güzel şekilde ifade etmektedir.” sözleriyle selamladı.

Binlerce yıl boyunca farklı medeniyetlerin, kültürlerin ve toplumların göz bebeği olan Çanakkale’nin bugün yepyeni bir geleceğe kucak açtığını belirten Erdoğan, “Çanakkale Boğazı’na taktıkları yakut bir gerdanlık” olarak gördükleri 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yapmak üzere bir arada olduklarını dile getirdi.

HER BİR ÖZELLİĞİ FARKLI ANLAMLAR TAŞIYOR

1915 Çanakkale Köprüsü’nün her bir teknik özelliğiyle farklı anlamlar taşıdığını, şimdi de Cumhur İttifakı olarak bunu açmanın kendilerine nasip olduğunu belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

  • “Köprümüzün isminin başındaki 1915, Birinci Dünya Savaşının en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale’de deniz zaferini kazandığımız yılı; kule yüksekliği 318 metre de Mart’ın 18’ini ifade ediyor. 3, mart ayı, 18, bugün. Dolayısıyla orta açıklığın uzunluğu 2023 metre ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı olan 2023’ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin remzidir, işaretidir.”

İLK 10’UN 3’Ü TÜRKİYE’DE

Köprünün temelinin 4 yıl önce 18 Mart’ta atıldığını kaydeden Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmalarımız Güney Koreli ortaklarıyla kolları sıvadı. 5 binin üzerinde personel 740 iş makinesinin geceli gündüzlü çalışmasıyla köprümüzü söz verdiğimiz tarihte açılışa hazır hale getirdi. Dünyada böylesi devasa eseri bu kadar kısa sürede tamamlayabilecek başka bir ülke var mıdır, bilmiyorum. Türkiye orta açıklığı itibariyle dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonya’yı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşti. Orta açıklık uzunluğu bakımından dünyadaki ilk 10 köprünün 3’ünün ülkemizde olduğunu da hatırlatmak isterim.”

MİLLİ GELİRE 395 MİLYAR DOLAR KATKI

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kamu özel işbirliği ve yap işlet devret modeliyle inşa edilen en son eser olduğunu, bunun devam edeceğinin mesajını veren Erdoğan, “Türkiye bu yöntemle sadece ulaştırma sektöründe son 20 yılda 37,5 milyar dolarlık yatırımı hayata geçirmiştir. Kendi kasamızdan değil dışarıdan getirmek suretiyle bunu başarmıştır. Bu dönemdeki projelerin milli gelirimize katkısı 395 milyar dolardır. Üretime katkısı 838 milyar dolardır. İstihdama katkısı 1 milyon kişidir. Şayet aynı yatırımları sadece bütçe kaynaklarıyla yapmaya kalksaydık 10’larca yıl bekleyecektik” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretini açıkladı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını yaptı. Açılışta konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan köprünün geçiş ücretini de açıkladı.

Eleştirenlere ne projesi olduğunu sorun?

  • Küresel ekonomik sistemin yeni baştan düzenlendiği bu dönemde, Türkiye’nin yatırım, insan gücü, ihracat potansiyeli ile öne çıkmasında bu modelin payına işaret eden Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Buna karşı çıkanların, ülkemizin kalkınması için gereken yatırımlar konusunda ne önerileri olduğunu sorun. Ne derece riyakar, hazırlıksız oldukları ortaya çıkacaktır. Biz burada sadece boğazın iki yakası arasındaki bir köprüyü hizmete açmıyoruz. Biz burada Türkiye’nin bugünü ile geleceği arasında giderek daha da güçlenen bir kalkınma köprüsü kuruyoruz.”

Enler, ilkler, rekorlar

Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet’in 100’üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleler 18 Mart’ı sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz kuleler, renklerini Türk bayrağından aldı. Köprü, 2023 metre uzunluğundaki orta açıklık ve 334 metrelik kuleleri ile dünya rekoruna sahip. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu köprü için, “Enlerin, ilklerin projesi olarak ülkemizin simge yapılarından biri milletimizle buluşutu” dedi.

Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri
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Türk Yıldızları'ndan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde nefes kesen gösteri
18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü sonrası açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde gösteri yapan Türk Yıldızları nefes kesti. 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde şov yapan Türk Yıldızlarının F-5 uçaklarıyla gösterisi izleyenlerden büyük alkış aldı.

Bir hafta ücretsiz

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün bir hafta ücretsiz olacağının müjdesini verirken, otomobillerin köprüden geçiş bedelini de 200 TL olarak açıkladı.

Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri’ni imzaladı ve beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.
Erdoğan, tören programı kapsamında Çanakkale Savaşları kahramanları rölyefinin yer aldığı Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra Erdoğan, Şehitlik Anı Defteri’ni imzaladı ve beraberindekilerle şehitliklere karanfil bıraktı.

Müslümanların ortak zaferi

  • Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çanakkale Şehitler Abidesi’nde gerçekleştirilen 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107. Yılı Anma Töreni’nde yaptığı konuşmada, şehitlerimizi rahmetle anarak Çanakkale Savaşları’nın Türkiye ve dünya tarihi açısından taşıdığı öneme vurgu yaptı.

İSLAM DÜNYASININ KARDEŞLİĞİ

“Türk milleti, Çanakkale’de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke, Çanakkale’den ve daha sonra İstiklal Harbi’mizden aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Çanakkale Zaferi bu bakımdan sadece bizim değil, Balkanlar’dan Afrika’ya, Avrupa’dan Asya’ya 100 milyonlarca kardeşimizin de ortak zaferidir. Bu şanlı zafer Türkiye’nin ve Türk milletinin olduğu kadar, gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş mazlum halkların da zaferidir. Hemen yanı başımızdaki mezar taşlarına baktığımızda bu hakikati çok net görüyoruz. Burada sadece Türkiye’nin her ilinden, her ilçesinden, hemen her köyünden kahramanların kabirleri yok, aynı zamanda gönül coğrafyamızın dört bir köşesinden gelip burada toprağa düşen şehitlerin mezarları da var. Saraybosna’nın, Üsküp’ün, Gümülcine’nin, Bakü’nün, Batum’un, Halep’in, Gazze’nin, Kudüs’ün çocuklarıyla İstanbul’un, Ankara’nın, Çorum’un, Yozgat’ın, Antep’in, Mardin’in, Edirne’nin evlatları tam 107 senedir bu mukaddes topraklarda beraberce, koyun koyuna yatıyor. Bunun için Çanakkale millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi ifade ettiği kadar bütün bu bölgenin, hatta İslam dünyasının kardeşliğini, kader ortaklığını da yansıtır, sembolleştirir.”

Osmanlı sancağı 129 yıl sonra Çanakkale’de

Katar’daki Osmanlı kalesine 25 Mart 1893’te yardıma giden Binbaşı Yusuf Bey kumandasındaki Osmanlı askerlerine ait sancak, İngiltere’den Türkiye’ye getirildi. Tarihi sancak, törende Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunuldu. Erdoğan, sancağı öpüp alnına koyduktan sonra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a teslim etti.

'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
FOTOĞRAF 8
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Türkiye'nin mega projeleri arasında yer alan ve temeli 18 Mart 2017'de atılan \"1915 Çanakkale Köprüsü\"nün yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete sunulması planlanıyor.<br>
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\"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı\" olarak nitelendirilen proje için şantiyelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra 559`u mühendis, 4 bin 62 personel ile 550 iş makinesi çalıştı.<br>
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Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi kapsamında yer alan Malkara-Çanakkale Otoyolu Kesimi Yap-İşlet-Devret Projesi, 89 kilometre otoyol, 12 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometreyi buluyor.<br>
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Proje, Malkara yerleşiminin güneyi ile Şarköy'ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Sütlüce-Şekerkaya mevkilerindeki 1915 Çanakkale Köprüsü ile Lapseki'nin Şekerkaya mevkisine ulaşıyor.<br>
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1915 Çanakkale Köprüsü'nün de bulunduğu otoyol hizmete alındığında İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden biri hayata geçirilmiş olacak.<br>
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Özellikleri itibarıyla \"simgelerin köprüsü\" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan \"dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü\" 1915 Çanakkale Köprüsü`nün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti`nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlanmıştı.<br>
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Köprünün kule bağlantıları ve unsurları, Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz yapıldı. Her iki yakada kulelerin üst kısmı, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde inşa edildi.<br>
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'1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece
"Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı" olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gece ışıklandırmayla beraber güzel görüntüler oluşuyor.


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1915 Çanakkale Köprüsü Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor.

Erdoğan: İstiklale aşık bir millet 107 sene evvel burada tarihin akışını değiştirmiştir.

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