Canan Kaftancıoğlu cemaatle birlikte cenaze namazına durdu

Bir süredir koronavirüs tedavisi gören CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Kemal Gülhan, hayatını kaybetti.
Gülhan'ın cenazesi Sancaktepe'de bulunan Sarıgazi Cemevi'ne getirildi.
Cenazeye İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katıldı.
Kaftancıoğlu cemaatle namaza durdu
CHP İstanbul İl Başkanı'nın Gülhan'ın cenazesinde ön safta erkek cemaatle birlikte namaza durduğu görüldü.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş "Uygun değil" demişti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2018 senesinde benzer bir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Erkekle kadının aynı safta karışık namaz kılması dinimize uygun değil" demişti.