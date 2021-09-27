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ÇANKIRI TÜRKİYE

Çankırı Valisi böyle uyardı: İlk defa 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20'nin üzerinde

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, "İlk defa geçen hafta 18 yaş altı vaka sayımız, yüzde 20'nin üzerine çıktı. 18 yaş altı vaka sayımız, daha önce yüzde 3'lerdeydi. Hastanemize de ağır semptomlarla gelen çocuk sayısında artış var. Veliler tereddütlü ama çocuklarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Çankırı Valisi Ayaz: İlk defa 18 yaş altı vaka sayımız yüzde 20nin üzerinde
Vali Ayaz, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Hazım Dağlı İlkokulu ve Şehit Yücel Karahasan Ortaokulu'nu ziyaret ederek, öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Ayaz, öğretmenlerden az da olsa aşı olmayanlar olduğunu belirterek, "İlimizdeki veriler aşı olunması gerektiğini gösteriyor. Bir uyarı daha yapmak gerekiyor. 2 doz Sinovac kesinlikle koruyucu değil. En az 3 doz yapılması gerekiyor. Biz 3'üncü dozun Biontech olmasını tavsiye ediyoruz. Veliler tereddütlü ama çocuklarımızın da aşı olmasını tavsiye ediyoruz. Benim 15 ve 12 yaşlarındaki çocuklarım aşı oldular. İlk defa geçen hafta 18 yaş altı vaka sayımız, yüzde 20'nin üzerine çıktı.18 yaş altı vaka sayımız, daha önce yüzde 3'lerdeydi. Hastanemize de ağır semptomlarla gelen çocuk sayısında artış var. Çocuklarımız hastalığı önceki gibi geçirmiyor. Tüm halkımıza bu konuda dikkatli olmalarını öneriyoruz" dedi.

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Yeni eğitim- öğretim döneminde öğretmenlere kapısının her zaman açık olduğunun altını çizen Vali Ayaz, şunları söyledi:
  • "Derdiniz, derdimizdir. Bu büyük zorlukların yaşandığı pandemi döneminde özellikle bir sıkıntı yaşanırsa bundan mutlaka bizim haberimiz olsun. Şu anda en büyük önceliğimiz eğitimin sağlıklı bir şekilde yürümesi. Hem sizlerin hem çocukların hem de velilerin sağlığı önceliğimiz. İnşallah bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetir ve atlatırız."

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