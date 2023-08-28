Çankırı'da 400 yataklı devlet hastanesi için ihale süreci tamamlandı: Çalışmalar hızla devam ediyor

Çankırı
Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yatırım programına alınan ve 27 Mart’ta ihalesi gerçekleştirilen 405 yataklı, 250 tek kişilik oda, 36 çift kişilik oda, 20 palyatif yatak odası, 58 yoğun bakım yatağı, 5 mahkum yatağı, 9 adet ameliyathane, 1 adet nitelikli ameliyathane, 2 adet gün ameliyathanesi ile toplamda 12 adet ameliyathane 133 adet Poliklinik, 92 bin 157,01 metrekare toplam arsa alanı, 103 bin 298,10 metrekare toplam inşaat alanı, 13 bin 190,67 metrekare bina oturum alanı, 110 araçlık kapalı otopark ve 430 araçlık açık otopark olması hedeflenen devlet hastanesinde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Alana gelen iş makineleri ile başlatılan çalışmaların yatırım programı çerçevesinde 2026 yılında tamamlanması hedefleniyor.