Çankırı'da 400 yataklı devlet hastanesi için ihale süreci tamamlandı: Çalışmalar hızla devam ediyor

, “Müdürlüğümüzce oluşturulan komisyon tarafından, hastane projesi ihtiyaç programına göre yeniden gözden geçirilerek Bakanlık ve komisyonumuzca belirlenen değişikliklerle verimli ve kaliteli hizmet sunumu noktasında ilimize kazandırılacak yeni hastanemiz, Çankırılı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacaktır. Başta Sayın Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere, Valilerimize, Milletvekillerimize, Bakanlık bürokratlarımıza ve zerre emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Her şey Çankırımız için”