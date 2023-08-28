Çankırı'daki yangında 300 dekar tarım arazisi zarar gördü

Yunanistan'ın Meriç ve Dedeağaç bölgesinde çıkan orman yangınları 10 gün geçmesine rağmen söndürülemedi. Her geçen gün daha da büyüyen alevlerle amansız mücadele sürerken, bölgeyi askeri üsse çeviren ABD'nin herhangi bir yardımda bulunmaması ise tepki çekti. Yunan medyası, yaşananlara ilişkin "Böyle zor bir dönemde ABD'nin ülkemize karşı tutumu güçlü soru işaretleri taşıyor" başlıkları attı.