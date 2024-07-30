Çarpıcı iddia: Kim Jong Un yerine kimin geçeceğini belirledi

Güney Koreli Milletvekili Lee Seong-kweun, Seul Ulusal İstihbarat Servisi'nin (NIS) kendisinin varis olarak seçildiğini tespit ettiğini söyledi:
Kim Jong-un’un yaklaşık 11 yaşında olduğuna inanılan Kim Ju-ae, babası tarafından ilk kez Kasım 2022'de kıtalararası balistik füze denemesinde ortaya çıkarıldı ve o zamandan beri büyük askeri etkinliklerde üst düzey generallerle kaynaşırken görüldü.
Kim Jong-Un'Un sağlığı kötü
Yeniden çok kilo alan ve yüksek tansiyon ve diyabet gibi birçok sağlık sorunu bulunan Kim'in sağlığının giderek bozulduğu, yurt dışından ilaç bulmaya çalıştığı söyleniyor.