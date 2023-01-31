Çavuşoğlu: Türkiye'nin Çok girişken ve aynı zamanda aktif bir diplomasi gerçekleştirmesi gerekiyor

"(Savaşın) Müzakere masasında sona ereceğini düşünüyoruz. Bizim samimi olarak inandığımız bu. Elbette biz bunu istiyoruz ama gerçekçi de olmamız lazım. Bunun da Ukrayna için adil bir barış olması lazım. Çünkü Ukrayna toprakları elbette işgal altında ama iki taraf tarafından kabul edilen bir barış olması lazım. Dikte edilen bir barış olmaması lazım çünkü, hiç kimse bunu kabul etmez. Ne Ukrayna ne de Rusya bunu kabul eder."