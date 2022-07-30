Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Alman Bakan moral turunda: Sıraya girip Türkiye'yi şikayet ettiler

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, göreve geldikten sonraki ilk Türkiye ziyaretini dün gerçekleştirmeye başladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Alman mevkidaşı Baerbock ile baş başa görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

ATILAN YANLIŞ ADIMLARI YÜZÜNE KARŞI BİR BİR SÖYLEDİ

Bakan Çavuşoğlu, Alman Bakanın yüzüne karşı atılan yanlış adımları tek tek sıraladı. Çavuşoğlu "Almanya taraflı davranıyor, Kavala'yı Türkiye aleyhine fonluyorsunuz çünkü kullanıyorsunuz" dedi.

Bakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, ikili görüşmede terörle mücadelenin de masaya yatırıldığını dile getirerek şunları söyledi:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Baerbock'la ortak basın toplantısında konuştu

"Terörle ilgili kaygılarımızı da kendilerine aktardık. Başta PKK, YPG, PYD ve FETÖ olmak üzere terör örgütlerine kucak açılmasının müttefiklik ruhuyla bağdaşmayacağını bir kere de burada vurgulamak isterim. Maalesef son dönemlerde listesini de Sayın Baerbock'a verdim, Almanya'da PKK'nın faaliyetlerinde bir artış görüyoruz hem de yasaklanmış sembol ve paçavralarıyla birlikte. Yine Stuttgart Başkonsolosluğumuza ait bir aracın kundaklanmasının ardından Alman makamlarına tepkimizi de beklentilerimizi de iletmiştik."

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OYNAT 01:09 Bakan Çavuşoğlu Alman mevkidaşının yüzüne bakarak söyledi: Kavala'yı gezi olaylarında fonladığınızı biliyoruz Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu. Gezi kalkışmasının organizatörü Osman Kavala'nın Türkiye aleyhine kullanıldığını belirten Çavuşoğlu, 'Osman Kavala'nın gezi olaylarında fonlandığını ve sizlerin destek verdiğini biliyoruz. Türkiye olarak bu konularda ikiyüzlülük yapmadan, hukuk çerçevesinde neler yapılması gerektiğini konuşmaya hazırız.' dedi. BiP'te paylaş

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CHP, HDP VE İYİ PARTİ İLE OTELDE GÖRÜŞME

Bakan Çavuşoğlu'nun tepki gösterdiği Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock dünkü görüşmenin ardından bugün ise moral turuna çıktı.

İstanbul'dan Ankara'ya gelen Baerbock, bir otelde CHP, HDP ve İYİ Parti temsilcilerini peş peşe kabul etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock muhalefet temsilcileri ile otelde bir araya geldi.

Baerbock, ilk olarak CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke başkanlığındaki heyeti ağırlamasının ardından, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar başkanlığındaki heyetle görüştü.

Görüşmeye ilişkin CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock muhalefet temsilcileri ile otelde bir araya geldi.

6'LI MASANIN GÖRÜŞLERİ PAYLAŞILDI

"Görüşmede, Türkiye'nin seçime doğru gitmekte olduğu önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerimiz Sayın Bakana aktarılmış, bu çerçevede CHP’nin ve 6'lı masanın görüşleri, Sayın Bakan ile paylaşılmıştır. Ayrıca, Avrupa'da ve bölgemizde yaşanan gelişmeler hakkında taraflar arasında dış politika ve güvenlik konularına ilişkin karşılıklı görüş değişiminde bulunulmuştur."

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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock muhalefet temsilcileri ile otelde bir araya geldi.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, HDP'nin ardından İYİ Parti Uluslararası Politikalar Başkanı Ahmet Kamil Erozan başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock muhalefet temsilcileri ile otelde bir araya geldi.

Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

OPERASYONLARI ALMAN BAKANA ŞİKAYETETTİLER

Türkiye'nin terörle mücadele ve sınır güvenliği uygulamalarını 'savaş politikası' olarak adlandıran HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, skandal ifadeler ile Alman Bakan'a şikayetlerde bulundu.

Türkiye'nin, PKK'ya yönelik Irak'taki operasyonundan rahatsızlığını ifade eden Sancar, olası Suriye operasyonu ile DEAŞ'ın kuvvet kazanacağını söyledi. Sancar, YPG/PKK'ya yapılacak Suriye operasyonunun önüne geçmeye çalıştı.

GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Alman Bakana sert tepki: Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz, fonluyorsunuz

OYNAT 01:30 Bakan Çavuşoğlu'ndan Almanya'ya: Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin propagandasına alet olmayın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu. Almanya'nın Doğu Akdeniz ve Ege konularında dengeli tutumunu koruması gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, 'Almanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi'nin propagandasına alet olmamalı. AB üyesi diye bir tarafın söylediğini mutlak doğru kabul etmek dürüstlüğe yakışmaz.' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:39 Bakan Çavuşoğlu: Bayraktar SİHA'yı Türkiye değil özel bir şirketimiz başarılı şekilde üretiyor Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısında konuştu. Toplantıda bir gazetecinin, Rusya'nın Baykar tarafından üretilen Bayraktar TB2 SİHA ile ilgilendiğini söylemesi üzerine Çavuşoğlu, 'Bu bahsettiğiniz dronu Türkiye üretmiyor, özel bir şirketimiz başarılı şekilde üretiyor. Tüm dünyada Bayraktar İHA'ları ve SİHA'ları, şimdi AKINCI da çıktı biliyorsunuz, biliniyor ve isteniyor. Devletler arasında böyle bir görüşme yok. Şirkete bir teklif geldiği zaman görüş için bize danışılıyor, biz de kendilerine görüşlerimizi söylüyoruz.' yanıtını verdi. BiP'te paylaş

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