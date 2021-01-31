Gündem Çelebi ile CHPlilerin atışmaları sürüyor Vekilliği bırakmasını isteyenlere hodri meydan dedi
POLİTİKA

Çelebi ile CHP'lilerin atışmaları sürüyor: Vekilliği bırakmasını isteyenlere ‘hodri meydan’ dedi

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifası sonrası partililerin kendisine yönelik tepkilerine cevap vermeyi sürdürüyor. Son olarak "Vekillikten de istifa et" çağrılarına yanıt veren Çelebi, "CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim, kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri meydan" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mehmet Ali Çelebi (Ortada)
Mehmet Ali Çelebi (Ortada)

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM Basın Odası'nda düzenlendikleri toplantıyla parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.

CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler
GÜNDEM
CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

İstifası sonrası partililerin tepkisinin odağında olan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'lilerle atışmaya devam ediyor.

İstifa eden Çelebi "Sarayın Adamı" söylemi sonrası CHP'ye yüklendi
GÜNDEM
İstifa eden Çelebi "Sarayın Adamı" söylemi sonrası CHP'ye yüklendi

'Vekillikten de istifa et' çağrılarına sosyal medya hesabından yanıt veren Çelebi, "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan" dedi.

CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
OYNAT 00:53
CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.
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