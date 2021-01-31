Çelebi ile CHP'lilerin atışmaları sürüyor: Vekilliği bırakmasını isteyenlere ‘hodri meydan’ dedi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifası sonrası partililerin kendisine yönelik tepkilerine cevap vermeyi sürdürüyor. Son olarak "Vekillikten de istifa et" çağrılarına yanıt veren Çelebi, "CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim, kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri meydan" dedi.

Haber Merkezi 31 Ocak 2021, 15:30 Son Güncelleme: 31 Ocak 2021, 15:40 Yeni Şafak