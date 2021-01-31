Çelebi ile CHP'lilerin atışmaları sürüyor: Vekilliği bırakmasını isteyenlere ‘hodri meydan’ dedi
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'den istifası sonrası partililerin kendisine yönelik tepkilerine cevap vermeyi sürdürüyor. Son olarak "Vekillikten de istifa et" çağrılarına yanıt veren Çelebi, "CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim, kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri meydan" dedi.
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel TBMM Basın Odası'nda düzenlendikleri toplantıyla parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıklamıştı.
İstifası sonrası partililerin tepkisinin odağında olan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP'lilerle atışmaya devam ediyor.
'Vekillikten de istifa et' çağrılarına sosyal medya hesabından yanıt veren Çelebi, "Milletvekilliğinden istifa et diyen seçmeni saygıyla karşılıyorum. Ancak CHP seçmeninin büyük çoğunluğunu temsil ettiğimi düşünüyorum. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim(elektronik) kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim. Hodri Meydan" dedi.