Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etti: Ekranda zorbalık

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt ve özel koruması, TV100’de önceki gece canlı yayınlanan bir programda Gazeteci Latif Şimşek’e saldırdı.
Programda Şimşek ve Enginyurt arasında karşılıklı olarak sert atışmalar yaşadı. Kontrolden çıkan Enginyurt ayağa kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü. Yayın hemen kesildi ama kavga büyüdü. Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen üç kişi Şimşek’i darp etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Bu sırada Şimşek’in polisi aradığını duyan Enginyurt ve yanındaki üç kişi kanalı terk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt’un korumaları hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. Korumalardan Emrah Topal gözaltına alındı. Milletvekilli dokunulmazlığı olduğu için Enginyurt’un soruşturma evrakları ise Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.
HAZIRLIKLI GELMİŞ
Şimşek yaşananları şöyle anlattı: “Program sırasındaki tartışmalar ekranda göründü zaten. Moderatör yayına ara verdiğinde, korumaları girmiş içeriye. Bence hazırlıklı gelmiş. Kendi mafya gibi çıkışlarına benim de karşılık vereceğimi biliyor. Olayda sadece ve sadece o. Kendisinin sert konuşmaları karşısında, sert karşılık vermem. Bunu hazmedemedi. Ne küfür, ne de benim ona hakaretim var.”
POLİSİ ARAYINCA KAÇTI
“O sinkaflı küfürler de etti. Benim polisi aradığımı duyunca da hepsi kaçıp gitti. İlk milletvekili seçildiği günden beri tanırım. MHP yollarını ayırdığında, benim sayemde kendini anlatma fırsatı buldu. Biz, büyük bir kötülük yapmışız bu ülkeye.”
Koruması katil çıktı
Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden ve hakkında gözaltı kararı verilen Enginyurt’un koruması Emrah Topal’ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal’ın ‘kasten adam öldürme’, ‘tehdit’, ‘yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.