Cemal Enginyurt ve koruması canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'i darp etti: Ekranda zorbalık

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Cemal Enginyurt ve özel koruması, TV100’de önceki gece canlı yayınlanan bir programda Gazeteci Latif Şimşek’e saldırdı.

Programda Şimşek ve Enginyurt arasında karşılıklı olarak sert atışmalar yaşadı. Kontrolden çıkan Enginyurt ayağa kalkarak Şimşek’in üzerine yürüdü. Yayın hemen kesildi ama kavga büyüdü. Enginyurt ve koruması olduğu iddia edilen üç kişi Şimşek’i darp etti.

Latif Şimşek

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu sırada Şimşek’in polisi aradığını duyan Enginyurt ve yanındaki üç kişi kanalı terk etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Enginyurt’un korumaları hakkında soruşturma başlatarak gözaltı kararı verdi. Korumalardan Emrah Topal gözaltına alındı. Milletvekilli dokunulmazlığı olduğu için Enginyurt’un soruşturma evrakları ise Ankara Başsavcılığı’na gönderildi.

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Cemal Enginyurtn

HAZIRLIKLI GELMİŞ

Şimşek yaşananları şöyle anlattı: “Program sırasındaki tartışmalar ekranda göründü zaten. Moderatör yayına ara verdiğinde, korumaları girmiş içeriye. Bence hazırlıklı gelmiş. Kendi mafya gibi çıkışlarına benim de karşılık vereceğimi biliyor. Olayda sadece ve sadece o. Kendisinin sert konuşmaları karşısında, sert karşılık vermem. Bunu hazmedemedi. Ne küfür, ne de benim ona hakaretim var.”

Emrah Topal

POLİSİ ARAYINCA KAÇTI

“O sinkaflı küfürler de etti. Benim polisi aradığımı duyunca da hepsi kaçıp gitti. İlk milletvekili seçildiği günden beri tanırım. MHP yollarını ayırdığında, benim sayemde kendini anlatma fırsatı buldu. Biz, büyük bir kötülük yapmışız bu ülkeye.”

Koruması katil çıktı

Gazeteci Latif Şimşek’i darp eden ve hakkında gözaltı kararı verilen Enginyurt’un koruması Emrah Topal’ın suç dosyası kabarık çıktı. Topal’ın ‘kasten adam öldürme’, ‘tehdit’, ‘yaralama’, ‘trafik güvenliğini tehlikeye sokma’ suçlarından kayıtları olduğu belirlendi.

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OYNAT 01:12 Cemal Enginyurt ve korumasının Latif Şimşek'e saldırdığı anlara dair yeni görüntüler Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve korumasının tv100 kanalındaki yayın sırasında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdığı anların kamera kayıtları ortaya çıktı.



Yayın esnasında yerinden kalkarak Latif Şimşek'in üzerine yürüyen Enginyurt programın moderatörü, diğer konuklar ve kameramanlar tarafından engelleniyor. Bu esnada stüdyoya Enginyurt'un koruması (beyaz gömlekli) giriyor ve Latif Şimşek'in çevresinde durmaya başlıyor.



Cemal Enginyurt uzaklaştırılmaya çalışılırken de Latif Şimşek'in dibinden ayrılmayan koruma daha sonra Şimşek'i iterek sandalyeye oturtuyor. Cemal Enginyurt ikinci kez saldırı girişiminde bulununca da Şimşek'e arkadan yumruk atıp yüzüne ve kafasına vurmaya başlıyor. Cemal Enginyurt'un da bu arbede esnasında saldırıya geçerek Latif Şimşek'e yumruk attığı görülüyor.

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