’Cenazeyi kim defnedecek’ kavgası çıktı: Ortalık savaş alanına döndü

Hayat

Grip ve koronavirüs arasındaki farklar nelerdir, nasıl ayırt edilir?

Türkiye'de sonbaharın gelmesi ve mevsimsel değişiklikler nedeniyle grip enfeksiyonu vakalarında artış yaşanıyor. Koronavirüs semptomları ile grip semptomları arasındaki benzerlikle nedeniyle, kişiler çelişkiler yaşayabiliyor. Peki, grip ile koronavirüs arasında farklar neler? Grip ve koronavirüs nasıl ayırt edilir?