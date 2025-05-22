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Cep telefonu için özel ekip

Cep telefonu için özel ekip

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Erdal Kılınç
04:0022/05/2025, Perşembe
G: 22/05/2025, Perşembe
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Ekrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu

Yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cep telefonu için özel bir ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında baskın düzenlenen bir adreste, İmamoğlu’nun polisten sakladığı cep telefonu bulunmuştu. Kapalı telefonu açmak için savcılığın talimatıyla kurulan siber suçlarla mücadele konusunda uzman 3 kişilik ekip, çalışmalara başladı. Yolsuzluk soruşturmasında kayıp birçok cep telefonu bulunduğu, İmamoğlu’nun en az 4 telefonu olduğu, para trafiği, resmi ve şahsi işleri için hatları başkası adına kayıtlı ayrı telefonlar kullandığı iddia ediliyor.


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