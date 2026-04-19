Ceset olmasa da mahkûmiyet olur

Gülistan Doku dosyasıyla yeniden gündeme gelen “Ceset bulunmadan cinayet ispatlanabilir mi?” tartışması, ceza yargısındaki güncel uygulamalarla farklı bir boyut kazandı. Ceza hukukçuları ve adli kaynaklar bu duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yapılan değerlendirmelere göre, kamuoyunda yaygın olan “Ceset yoksa cinayet yoktur” anlayışı, modern yargı pratiğinde büyük ölçüde geçerliliğini yitirdi.

ESAS OLAN MADDİ GERÇEK

Ceza hukukunda temel amacın maddi gerçeğe ulaşmak olduğu vurgulanırken, bu doğrultuda fiziksel bir cesedin bulunmasının tek başına belirleyici olmadığı ifade ediliyor. Özellikle Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi kararlarında, ceset bulunamayan dosyalarda dahi mahkûmiyet hükümlerinin onandığına dikkat çekiliyor. Adli kaynaklara göre, bazı dosyalarda verilen mahkûmiyet kararlarının kesinleştiği ve hatta bu kararlar doğrultusunda nüfus kayıtlarına ölüm tescili işlendiği biliniyor.

DELİL ZİNCİRİ BELİRLEYİCİ

Uzman değerlendir-melerine göre, bu tür dosyalarda tek bir delilden ziyade birbirini destekleyen bulguların oluşturduğu “delil zinciri” kritik rol oynuyor. Bu zinciri oluşturan unsurlar arasında, kayıp kişinin yaşam belirtilerinin aniden kesilmesi, şüpheli ile mağdur arasındaki husumet veya menfaat ilişkisi, şüphelinin çelişkili ifadeleri ve kriminal bulgular öne çıkıyor. Ayrıca olayın öncesi ya da sonrasına ilişkin tanık anlatımları da dosyanın seyrini belirleyen önemli unsurlar arasında yer alıyor. Bu verilerin birlikte değerlendirilmesiyle, olayın bir cinayet olduğuna kanaat getirilebiliyor.

TEK TEK ZAYIF, BİRLİKTE GÜÇLÜ

Hukukçular, bu tür dosyalarda her bir delilin tek başına kesin ispat gücüne sahip olmayabileceğini ancak birlikte değerlendirildiğinde güçlü bir bütün oluşturduğunu belirtiyor. Bu bütünlük, mahkemeler açısından mahkûmiyet için yeterli kabul edilebiliyor.

YARGITAY’DAN NET ÇERÇEVE

Yüksek yargı içtihatlarına göre, HTS kayıtları, kriminal incelemeler, tanık beyanları ve şüpheli ifadelerindeki çelişkiler bir araya geldiğinde, ceset bulunmasa dahi “kasten öldürme” suçundan hüküm kurulabiliyor. Sonuç olarak, adli kaynaklara göre modern ceza yargısında belirleyici olan unsur cesedin varlığı değil, suçun işlendiğini ortaya koyan güçlü ve tutarlı delil bütünlüğü olarak öne çıkıyor.



