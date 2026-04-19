Filmleri aratmayan firar operasyonu: Ameliyat ile yüzünü değiştiren firari cinayet zanlısı, 7 yıl sonra yakalandı

Ankara’da 16 yıl önce işlenen kan dondurucu cinayetin azmettiricisi olarak 7 yıldır yurt dışında kaçak hayatı yaşayan Barış Mirza, tanınmamak için estetik ameliyatla yüzünü kardeşine benzetip Türkiye’ye giriş yapınca polisin nefes kesen operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesine bağlı Demetevler semtinde 29 Ekim 2010 tarihinde meydana gelen ve hafızalardan silinmeyen olayda, 26 yaşındaki Burak Şen’in otomobili 28 kurşunla taranmış, genç adam olay yerinde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında cinayetin azmettiricisi olduğu belirlenen Barış Mirza, olayın ardından izini kaybettirerek yurt dışına kaçtı. Tam 7 yıl boyunca Gürcistan’da firari olarak yaşayan zanlının, adaletten kaçmak için başvurduğu yöntem ise duyanları hayrete düşürdü.

Yüz nakli gibi estetik operasyon

7 yıllık firarın ardından Türkiye’ye dönme kararı alan Mirza’nın, yakalanmamak için tıp dünyasının imkanlarını sonuna kadar kullandığı ortaya çıktı. Gürcistan’da bulunduğu süre zarfında burnundan, dudaklarından ve çenesinden bir dizi estetik operasyon geçiren zanlının, bununla da yetinmeyip saç ekimi yaptırdığı belirlendi. Yapılan incelemelerde, Mirza’nın geçirdiği bu operasyonlarla yüzünü tamamen değiştirerek öz kardeşine benzemeye çalıştığı ve bu sayede kimlik kontrollerinden sıyrılmayı hedeflediği anlaşıldı.

Kardeşinin kimliğiyle giriş yaptı

Ameliyat masasına "kardeşinin kopyası" olmak için yatan cinayet zanlısı, yeni yüzü ve kardeşine ait kimlik bilgileriyle Türkiye sınırından giriş yaptı. Kardeşinin kimliğini kullanarak ülke içinde gizlenmeye devam etmeyi ve polisin takibinden kurtulmayı planlayan Mirza’nın hesabı, Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün titiz çalışmasına takıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Kısım Ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelinin izini sürmeyi başardı.

Cezaevine gönderildi