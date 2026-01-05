Yeni Şafak
Çevreyi kirletenler affedilmedi: Antalya’da 1 milyon 395 bin lira ceza kesildi

17:135/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
AA
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde kurallara uymayarak çevre ve görüntü kirliliğine neden olan 162 kişi ve 71 işletme hakkında toplam 1 milyon 395 bin lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili kanun kapsamında belirlenen gün ve saatler dışında bahçe ve dal atıkları ile molozları cadde ve sokaklara bırakan, atıklarını konteyner dışına atan ve çevre düzenini bozanlara yönelik işlem yaptı.Belediye ekipleri, konteyner dışına atık bırakan kişi veya işletmeleri tespit etmek için çalışma gerçekleştirdi.

162 kişi ve 71 işletmeye idari para cezası

Gelişigüzel bırakılan çöpleri inceleyen ekipler, çöp poşetinden aynı işletmeye ait çok sayıda ıslak mendil, ambalaj ya da fişleri delil sayarak cezai işlem yaptı.

Ekipler, 162 kişi ve 71 işletme hakkında toplam 1 milyon 395 bin lira idari para cezası uyguladı.





