Çevreyi kirletenler affedilmedi: Antalya’da 1 milyon 395 bin lira ceza kesildi

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilgili kanun kapsamında belirlenen gün ve saatler dışında bahçe ve dal atıkları ile molozları cadde ve sokaklara bırakan, atıklarını konteyner dışına atan ve çevre düzenini bozanlara yönelik işlem yaptı.Belediye ekipleri, konteyner dışına atık bırakan kişi veya işletmeleri tespit etmek için çalışma gerçekleştirdi.