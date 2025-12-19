Yeni Şafak
Edirne'de hava kirliliği görüş mesafesini düşürdü

17:4019/12/2025, Cuma
IHA
Edirne merkezde hava kirliliği, günün ilerleyen saatlerinde çıplak gözle fark edilir hale geldi.

Saat 14.30 sıralarında çekilen görüntülerde, özellikle sanayi bölgesi üzerinde yoğunlaşan duman tabakası dikkat çekti.

Görüntülerde, gökyüzünü kaplayan gri renkli kirlilik tabakasının görüş mesafesini düşürdüğü görülürken, vatandaşlar keskin duman kokusunun gün boyu etkili olduğunu ifade etti. 

Hava kirliliğinin, soğuk havanın da etkisiyle sobalarda yakılan kömürlerin yanı sıra plastik ve benzeri atıkların yakılmasından kaynaklandığı iddia edildi.

Sanayi bölgesinde yoğunlaşan kirliliğin, rüzgârın etkisini kaybetmesiyle birlikte kent merkezine doğru yayıldığı belirtildi.

Özellikle solunum yolu rahatsızlığı bulunan vatandaşlar için risk oluşturan hava kirliliğine karşı, uzmanlar atık yakılmaması ve uygun yakıt kullanılması konusunda uyarılarda bulundu.

