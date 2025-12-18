Cezaevindeki Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve “rüşvet” ile “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, pankreas rahatsızlığı nedeniyle cezaevi kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, sağlık kontrollerinin ardından sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.
