Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Cezaevindeki Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Cezaevindeki Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

00:4218/12/2025, Perşembe
Diğer
Sonraki haber
Cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek acil olarak hastaneye götürüldü.
Cezaevinde tutuklu bulunan Muhittin Böcek acil olarak hastaneye götürüldü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve “rüşvet” ile “yolsuzluk” soruşturması kapsamında tutuklanan Muhittin Böcek, pankreas rahatsızlığı nedeniyle cezaevi kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yetkililer, sağlık kontrollerinin ardından sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan Böcek'in yürütülen soruşturma kapsamında yarın ifadesi alınacaktı.

Muhittin Böcek'in yaşadığı pankreas rahatsızlığı nedeniyle dün saat 15.00 sıralarında cezaevi yetkililerinin kararıyla Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldüğü bildirildi.

Yetkililer, sağlık kontrollerinin ardından sürecin yakından takip edildiğini bildirdi.



#Muhittin Böcek
#Antalya
#Hastane
#Pankreas
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Resmi Gazete'de yayımlandı: Sahil Güvenlik Komutanlığına uzman erbaş alımı yapılacak