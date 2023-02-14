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Cezaevinden izin alıp depremzedenin aracını çaldı

Hapishaneden izinli çıkan bir şüpheli, Hatay'daki depremzedenin aracını çaldığı ortaya çıkması üzerine, "Araçta ele geçirilenler bana ait değildir" ifadelerini kullandı.

15:12 . 14/02/2023 Salı
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Cezaevinden izinli çıkıp depremzedenin aracını çaldı.

Cezaevinden izinli çıkıp depremzedenin aracını çaldı.

Kahramanmaraş
merkezli deprem 6 Şubat tarihinde 10 ili etkiledi. Türkiye, yaklaşık 31 bin kişinin hayatını kaybettiği depremin izlerini sarmaya çalışıyor.

12 Şubat Pazar Günü, uygulama yaptığı esnada otomobili durduran ekipler şoke oldu. Ekipler, sürücüden kimliğini istedi.

Sahte kimlik kullandı

Şüpheli bunun üzerine polis ekiplerine Muhammet A. ismini taşıyan kimlik gösterdi. Sorgulamada, şüphelinin verdiği kimliğin sahte olduğu ortaya çıktı.

Yapılan incelemelerde şüphelinin, açık cezaevinden izinli çıkan hükümlü 33 yaşındaki Hasan A. olduğu tespit edildi.

Depremzedenin aracını çaldı

Araçta ve Hasan A.'nın üzerinde yapılan aramalarda 2 telefon, 2 sahte kimlik, bir miktar uyuşturucu madde, kredi kartları, 100 dolar ve tabanca ele geçirildi.

Otomobilin ise Hatay'da ikamet eden bir depremzedeye ait olduğu belirlendi. Hasan A. gözaltına alındı.

Cezaevinden izinli çıkan Hasan A.'nın, dolandırıcılık suçundan da dosyaları bulunduğu öğrenildi.

"Benim ailem enkaz altında"

Polis ekipleri otomobilin sahibine ulaştı. Ekiplerle telefonda görüşen otomobil sahibi şu ifadeleri kullandı:

Ben kimseye araç kiralamadım, benim ailem enkaz altında. Ailemi kurtarmaya çalışıyorum.

"Araçta ele geçirilenler bana ait değildir"

İfadesinde, hırsızlık yapmadığını söyleyen Hasan A. şöyle konuştu:

Aracı Hidayet isimli kişiden kiraladım. Hatay'da oturduğumuz ev deprem dolayısıyla yıkıldı. Kurtardığım eşyalarımı ve çocuklarımı alıp, kiraladığım arabayla Kocaeli'ne geldim.

Arabayı çalmış olsaydım bu kadar yol gelemezdim. Çocuklarımın nerede olduklarını bilmiyorum. Çocuklarımı burada kaybettim. Araçta ele geçirilenler bana ait değildir. Aracı kiraladığım kişiye ait olabilir.

Hasan A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Hatay
#Depremzede
#Araç
1 saat önce
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Cezaevinden izin alıp depremzedenin aracını çaldı
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