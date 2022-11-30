CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Aralık'ta 'Vizyon Zirvesi' düzenleyeceklerini ve dünyaya sesleneceklerini kaydetti. Partisinin Meclis Grubu’nda konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayıyla ilgili, "Bazı köşe yazarları 200'ün üzerinde yazı yazdı adayınız kim diye. Yalvarıyorlar. Zavallı durumdalar" derken CHP'nin adaya değil güç birliğine oy isteyeceğini söyledi. CHP'nin sadece bir adaya oy istemeyeceğini kaydeden Kılıçdaroğlu, "CHP dar bir siyasal anlayışla da oy istemeyecek. CHP bir zümrenin çıkarı için de oy istemeyecek. CHP yepyeni bir anlayışla yepyeni bir sisteme oy isteyecek. CHP adaya değil güç birliğine oy isteyecek. CHP oyları daha adil bir düzen için, yeni bir Türkiye hayali için oy isteyecek. Çünkü biz sadece ülkeyi krizden çıkarmak için oy istemiyoruz. Bundan sonra ülkemizi yapısal krizlerden koruyacak sistemi getirmek için geliyoruz" açıklamasında bulundu.

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‘Kış saati’ vadetti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu kez gece değil sabah saatlerinde video paylaşarak yaz saati uygulamasını hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin sabahlarını karanlığa boğdular” diyerek uygulamayı eleştirirken “Bunu hemen düzelteceğiz” dedi.