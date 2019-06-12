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ANTALYA

CHP Antalya belediyesi 100 işçiyi kovdu

CHP’lilerin işçi kıyımı bu kez Antalya’da devam ediyor. AK Parti’den belediyeyi alan CHP’li belediye 100 işçiyi işten attı. Bununla yetinmeyen belediye 50 işçiyi de sürgün etti. Hizmet-İş üyesi 3 bin 768 üye ise zorla istifa ettirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Antalya Büyükşehir Belediyesi
Antalya Büyükşehir Belediyesi

Hizmet-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Muhammed Talha Kandil, Antalya Büyükşehir Belediyesinden ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişinin işten çıkarıldığını, 50 kişinin sürgün edildiğini, 3 bin 768 üyelerinin de zorla sendikadan istifa ettirildiğini öne sürdü.

Kandil, yaptığı açıklamada, ülke genelinde CHP’li ve HDP’li belediyelerde yaşanan haksız yere işçi çıkışları ile sürgün olaylarının Antalya Büyükşehir Belediyesinde de yaşandığını savundu. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in seçim öncesinde “Siyasi düşünceleri ne olursa olsun işten çıkarma olmayacak.” açıklamalarında bulunduğunu ifade eden Kandil, seçim sonrasında ise yaşananların Böcek’in söylemlerini yansıtmadığını aktardı.

TÜREL DÖNEMİNDE İŞE ALINANLARI ÇIKARDILAR

Eski Belediye Başkanı Menderes Türel döneminde işe alınan işçilerin ya çıkarıldığını ya da ilçelere sürgün edildiğini iddia eden Kandil, şunları kaydetti:

  • “Antalya Büyükşehir Belediyesi ve şirketlerinden yaklaşık 100 kişi işten çıkarıldı, yaklaşık 50 kişi sürgün edildi ve 3 bin 768 üyemiz sendikamızdan zorla istifa ettirildi. Önümüzdeki günlerde bu sayının daha da artacağı belirtiliyor. Üyelerimize, ‘Belediye İş Sendikasına geçin’ diye mesajlar atılıyor. Sürgün istifaya zorlamak için yapılıyor. Sürgüne gönderilen işçiler, eşleriyle ayrı yerlere gönderiliyor, aileler parçalanıyor. Zulüm yapılıyor.”

Sürgüne gönderilen işçilere günlük yol harcırahı verilmesi gerektiğine işaret eden Kandil, aksi takdirde aldıkları maaşları yol parasına harcayacaklarını dile getirdi. Kandil, “İşçi kardeşlerimiz geri alınıncaya, baskılar duruncaya kadar mücadelemiz sürecek.” dedi.

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