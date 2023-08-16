CHP Atatürk’e sansüre hâlâ sessiz

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CHP’li belediyeler, Atatürk’ün hayatını konu edinen diziyi yayınlamayan Disney’in billboardlarda reklamını yaparken, CHP’den “Atatürk dizisi yayınlanmazsa Disney’i boykot etmeye davet edeceğiz” açıklaması yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından Disney’in Atatürk dizisini uluslararası platformlarda yayımlamama kararı kesinleşti, ancak CHP’den konuya ilişkin vaat edilen boykot çağrısı hâlâ gelmedi. Yeni Şafak’ın CHP’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, CHP’nin yerel seçim öncesi Ermeni lobilerini kızdırmak istemediği ve bunun için de Atatürk’e uygulanan sansüre sessiz kalıp skandalı zamana yayarak unutturma stratejisi izlediği öğrenildi. Parti yönetimi tarafından alınan karara göre, konuya ilişkin basına açıklama yapılmaması da istendi.