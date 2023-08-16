|
Gündem

CHP Atatürk’e sansüre hâlâ sessiz

CHP’nin, Atatürk’e sansür uygulayan Disney’e yönelik sessizliği sürüyor.

Yusuf Özdemir
04:00 . 16/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

CHP’li belediyeler, Atatürk’ün hayatını konu edinen diziyi yayınlamayan Disney’in billboardlarda reklamını yaparken, CHP’den “Atatürk dizisi yayınlanmazsa Disney’i boykot etmeye davet edeceğiz” açıklaması yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından Disney’in Atatürk dizisini uluslararası platformlarda yayımlamama kararı kesinleşti, ancak CHP’den konuya ilişkin vaat edilen boykot çağrısı hâlâ gelmedi. Yeni Şafak’ın CHP’ye yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre, CHP’nin yerel seçim öncesi Ermeni lobilerini kızdırmak istemediği ve bunun için de Atatürk’e uygulanan sansüre sessiz kalıp skandalı zamana yayarak unutturma stratejisi izlediği öğrenildi. Parti yönetimi tarafından alınan karara göre, konuya ilişkin basına açıklama yapılmaması da istendi.


#politika
#CHP
#Disney
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bolu’da hava sıcaklığı 42.8 derece olarak ölçüldü