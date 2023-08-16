CHP Atatürk’e sansüre hâlâ sessiz

Disney+ , “Atatürk” dizisiyle ilgili ne yapacağını bir türlü bilemiyor… Yaklaşık bir ay kadar önce de gündeme geldi… “Atatürk” dizisinin yayınlanmayacağı konuşulduğu o tarihte İzzet Çapa, Şahan Gökbakar, Armağan Çağlayan gibi bazı ünlü isimler sosyal medyadan sert tepkiler vermiş, sitem etmişlerdi… Fakat bir de baktık ki; firma bir açıklama yayınlamış ve yapımın Cumhuriyet’imizin 100. yılında yayınlanacağını duyurmuş... Tabii, finansal birtakım tedbirler ışığında tüm dünyadaki yerli yapımları yayınlamama