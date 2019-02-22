Aday belirleme sürecinde onlarca ilçe ve belediye başkanını Demokratik Sol Parti (DSP) ve Demokrat Parti’ye (DP) kaptıran CHP’de deprem devam ediyor. Teşkilatlar bu kez de genel merkez tarafından belirlenen belediye meclis ve il genel meclis üyeliği listeleri için ayaklandı. Listelerdeki Atatürkçü isimlerin önemli bir bölümünün tasfiye edilmesi, yerine PKK’nın siyasi uzantısı HDP ve marjinal sol örgütlere yakın isimlerin getirilmesi peşpeşe istifaları beraberinde getirdi. En büyük iç çatışma İstanbul’da yaşandı. Göreve geldiği günden beri HDP ve marjinal sol örgütlere yakın duran İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, bu duruşunu listelere de yansıttı. Büyük oranda Kaftancıoğlu tarafından hazırlanan listelere 7 ilçeden itiraz geldi.

PARTİ TEŞKİLATLARI KAYNIYOR

Sürece tepkisini duyuran CHP Avcılar İlçe Başkanı Hasan Şeker, “Bu listenin altında onayımız ve imzamız yok. Adaylarımızı 3 gün boyunca genel merkez binasında bekletip ‘görüşeceğiz, bekleyin’ dediler; sonra adayın ve ilçe başkanının bilgisi dışında bir listeyi ilçe seçim kuruluna teslim ettiler. Bu listeyi kabul etmem ve onaylamam mümkün değildir” dedi. MİT TIR’ları davasında ‘casuslukla’ yargılanan Erdem Gül’ün aday gösterildiği Adalar’da da teşkilat topluca kazan kaldırdı. Aday listelerini kabul etmeyen İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, ilçe yönetimi, Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci görevlerinden istifa etti. Kağıthane ilçesi de listelerle karışan yerlerden birisi oldu. İlçenin İYİ Parti’ye bırakılmasına karşı çıkan CHP İlçe Başkanı Mehmet Ali Yüksel, meclis üyeliği listelerinde de istediğini alamayınca istifasını sundu.

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‘HISIM-AKRABALAR’ BARDAĞI TAŞIRDI

Sarıyer’de İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Kalkan istifa ederken, İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Çakıl ise ağır bir mesajla listelere tepki gösterdi. Çakıl sosyal medya hesabından ağır bir küfür savurdu, listenin değişmemesi durumunda istifa edeceğini açıkladı. Bakırköy ilçe örgütü de yazılı açıklamayla genel merkeze isyan etti. CHP Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık ve Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanı Atakan Taşbilek de listelere isyan edip istifasını sunan isimler arasında yer aldı. Ankara’nın Keçiören ilçesinde de listelere ‘akrabaların’ taşındığı gerekçesiyle 11 meclis üyesi adayı dosyasını geri çekti. Yönetime tepki gösteren CHP İzmir Milletvekili Sevda Erden Kılıç, “CHP’nin ilçe başkanlığı, il başkanlığı ve merkez yönetim kurulu üyeliği koltukları eşe, dosta, arkadaşa, akraba ve hemşehriye makam mevki dağıtma yerleri değildir” açıklaması yaptı.

Bir gecede isim değişti

İzmir-Buca’da başkan adayı olarak daha önce açıklanan ve Kılıçdaroğlu’nun aday tanıtım toplantısında yer alan Suat Nezir’in yerine Erhan Kılıç’ın ismi YSK’ya bildirildi. Karar Buca’da krize neden oldu. Adeta küplere binen Nezir, “Adaylıktan çekildiğime ilişkin hiçbir yazılı ve sözlü beyanım bulunmamasına rağmen böyle bir yalan ve iftiraya maruz kaldım” dedi. Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ ile hazırladıkları ve üzerinde mutabık kaldıkları meclis üyesi listesini İl Başkanı Deniz Yücel’e ilettiklerini kaydeden Nezir, sonrasını şöyle anlattı:



AHBAP-ÇAVUŞ LİSTESİ

“Yücel, ‘listeyle ilgili sıkıntı yaşanmayacağını’ söyledi. Sonra Akdağ’ın Yücel ile birlikte Ankara’ya gittiğini öğrendim. 18 Şubat akşamı, Kasım Akdağ tarafından bana üzerinde mutabık kaldığımız listeyle hiçbir alakası olmayan yeni bir liste gönderildi. Bana ‘gelmene gerek yok’ diyen Deniz Yücel, İKasım Akdağ’ı da yanına alarak Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Veli Ağbaba ile bir araya gelerek Ankara’da arkadaş, ahbap-çavuş ilişkisine dayalı bir meclis tablosu oluşturdu ve bana dayatmaya çalıştı. Ben de bu listeye tepki gösterdim. Sonra Kılıçdaroğlu’na ‘adaylıktan çekildiğim’ yalanı söylendi. Böyle bir iftiraya maruz kaldım. Ankara’ya gittim, Kılıçdaroğlu ile görüştürmediler. Parti içi mücadeleyi sürdüreceğim, sonuç alamazsam bütün hukuki yolları deneyeceğim.” Nezir taraftarları Buca’da sokaklara döküldü. CHP Buca İlçe Başkanlığı binasını basmak isteyen partilileri polis zor durdurdu.

OYNAT 00:33 Adaylığı çekilen CHP'li Nezir'in annesi gözyaşlarını tutamadı İzmir Buca'da belediye başkan adaylığı geri çekilen Suat Nezir'in annesi Nuriye Nezir (65), yaşanan süreçten dolayı gözyaşlarına hakim olamadı. Nezir, '50 yıldır CHP'liyim. Ailem de CHP'li. Suat'a çok kötü şey yaptılar, mahvettiler' diye konuştu.





İstifalar havada uçuşuyor

CHP İzmir’de, Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi ile Menderes İlçe Başkanı Turgay Güler de istifasını sunan isimler oldu. CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt ise “Belediye meclis üyesi adayları bile genel merkez tarafından atanmak isteniyor” diyerek CHP’deki tek adamlık sistemine başkaldırdı. Yeşilyurt da istifasını sundu. CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi de teşkilatın onayı dışında listeye giren isimlere tepki göstererek görevi bıraktı. İzmir’deki isyan dalgasına Adana’da milletvekilleri de katıldı. CHP’li vekiller Ayhan Barut, Orhan Sümer, Müzeyyen Şevkin ve Burhanettin Bulut terörist cenazesine araç tahsis eden CHP Büyükşehir adayı Zeydan Karalar’ın listeleri tek başına belirlemesine itiraz etti. 4 vekil genel merkezin kendilerine sunduğu meclis üyeleri listelerini onaylamadıkları belirtildi.

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DSP korkusu

Mustafa Sarogül ve Celal Doğan

CHP’de istifa eden partililerin önemli bir bölümünün DSP’ye geçmesi bekleniyor. Listelerin tesliminden önce çok sayıda isim CHP’den ayrılarak DSP ve DP’ye geçmişti. Gaziantep’te Celal Doğan, İstanbul Şişli’de Mustafa Sarıgül DSP’den aday olarak solun oyuna talip oldu. Çankaya eski Belediye Başkanlarından Haydar Yılmaz DSP’ye geçerek aday oldu. CHP’li eski Belediye Başkanı Mesut Ergin de Balıkesir Ayvalık’tan aday gösterildi. Silivri’de Selami Değirmenci, Avcılar’da Handan Toprak Benli, Marmaris’te Ali Acar DSP tarafından aday gösterilen CHP’liler oldu. CHP’li eski yöneticiler Ali Fatinoğlu Bakırköy’de, Hayri Erçağ ise Küçükçekmece’de DSP’den aday gösterildi. Muğla’da Sevgi Küpelioğlu, İzmir Tire’de Tayfur Çiçek, İzmir-Karaburun’da Dinçer Özlüoğlu, İzmir-Çeşme’de Muhittin Dalgıç, Balıkesir-Edremit’te Kamil Saka, Balıkesir Bandırma’da Dursun Mirza, CHP’ye küsüp DSP listelerine giren isimler. Akdeniz bölgesinde de çok sayıda ilçede CHP küskünleri DSP listelerinden yarışa girdi. CHP’den istifa eden eski Edirne Belediye Başkanı Hamdi Sedefçi, Bağımsız Türkiye Partisi’nden adaylığını açıklarken, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da bağımsız aday olarak seçimlere gireceğini kaydetti. CHP’lilerin göç ettiği bir diğer adres ise Demokrat Parti (DP) oldu. Görevdeki Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, Efeler Belediye Başkanı Mesut Özakçan, Denizli’nin Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay DP çatısı altında seçime girecek.

Adaylar ve afişler sürekli değişti

CHP, İyi Parti, HDP ve Saadet Partisi’nin kapalı kapılar ardında yürüttükleri ittifak çalışmaları ve adayların sürekli parti değiştirmesi seçmenlerinin kafasını karıştırdı. İyi Parti’nin Bakırköy adayı Ateş Ünal Erzen, seçim afişlerine CHP logosu koydu. Gebze’de SP adayı Burcu Çetinkaya’nın İyi Parti afişleri hala duvarlarda asılı. Gaziantep Şahinbey’de de CHP adayı 2 kez değişti.

GÜNDEM Seçmenle dalga geçiyorlar