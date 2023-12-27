CHP DEM kadar güvenlik tehdidi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bugünkü CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdididir” dedi.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan Bahçeli’nin gündemin CHP ve DEM Parti’nin ortak hareket etmesi vardı. Irak’ın kuzeyindeki terör saldırısına değinen Bahçeli, şu değerlendirmede bulundu: “12 kahraman evladımızın şehit olması, İsrail’den ABD’ye, bazı Orta Doğu ülkelerinden Avrupa ülkelerine kadar müştereken kurulan saldırı ve suikast düzeneğinin harekete geçirilmesinin kahredici sonucudur. Mülevves niyet ve hedeflerin farkındayız.”

MENFUR BİR OPERASYON DEVREDE

“Tetiği çeken PKK’lı teröristtir, ancak silahı temin eden, mermiyi veren, hedefi gösteren, eylem zamanını belirleyen, taktik ve stratejik hedefleri tayin eden güçler de terörü ve terörizmi himaye eden alçaklardır. Türkiye’nin hızını yavaşlatmak, yeni yüzyıl heyecanını azaltmak, milli birlik ve kardeşliğimizi yaralamak için menfur bir operasyon devrededir. Bu operasyonda CHP’nin DEM’lenmesi amaçlanmıştır. Bu operasyonda sözde aydınlar, satılmış gazeteciler, kimliksiz ve vatansız sivil toplum kuruluşları eş güdüm halinde atın arabaya koşulduğu gibi koşulmuşlardır.”

DEM’İN SİYASİ KOLONU OLDU

Hiçbir parti grubunun devasa bir terör sorunu karşısında “Ama, ancak, bir bakalım, bir araştıralım, bilgi alalım” bahanelerine sığınma hakkı olmadığını ifade eden Bahçeli, şunları aktardı: “DEM ve CHP’nin haricinde TBMM’de grubu bulunan 4 siyasi parti hazırlanmış ortak açıklama metnine imza koyarak milletimizin ve devletimizin iradesine ses olmuşlar, terör saldırılarını şiddetle kınamışlardır. CHP, bu metnin neresini beğenmedi? Niçin telaşa kapıldı? DEM’in siyasi kolonu olmayı nasıl hazmetti?”

CHP YÖNETİMİ YOK HÜKMÜNDE

“Hepsine birden yazıklar olsun diyorum. Özgür Özel zıvanadan çıkmış, zırvaya gömülmüş, zirzop siyasetiyle bindiği dalı kesmeye başlamıştır. Terörist Demirtaş’ı selamlayıp bölücülerin elini eteğini öpen bu gafilin sonunda kafese alınıp bölücülük narkozuyla uyuşturulduğu ortadadır. Gemlenmiş ve DEM’lenmiş CHP yönetimi yüz karasına, utanç kaynağına dönüşmüştür. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ortak açıklamasına imza atmayarak PKK’nın safına geçen, şehitlerimizin kemiklerini sızlatan, gazilerimizi sukutuhayale uğratan bugünkü CHP, DEM kadar milli güvenlik tehdididir. Görevdeki CHP yönetimi bizim nazarımızda yok hükmündedir.”

Sokakta bile yürüyemeyecek

Bahçeli, terör saldırılarından hemen sonra Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler’den parti gruplarını ve Meclis’i bilgilendirmesini istemenin sorumsuzluk ve şuursuzluk olduğunu belirtti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in memleketi Manisa’da protesto edildiğine dikkati çeken Bahçeli, “Memleketi Manisa’da protesto edilen bu şahıs, eğer aklını başına almazsa sokakta bile yürüyemeyecektir” dedi. Devlet Bahçeli, CHP’nin, Meclis Grup Başkanlığı kanalıyla bölücü terör örgütünün ismini anmadan yaptığı açıklamanın da “kepazelik beyanı” olduğunu ifade etti.

Meclis’te terörist istemiyoruz

“Her yerden üstümüze geliyorlar” vurgusu yapan Bahçeli şöyle devam etti: “Her iğrenç yolu deniyorlar. Gözümüzün içine baka baka ihanetin fermanını okuyorlar. Göstere göstere terörizme güzelleme yapıyorlar. Öncelikle ve özellikle şunu ifade etmeliyim ki TBMM teröristlerin, bölücülerin aklanma, paklanma, barınma, sığınma ve meydan okuma mekanı değildir, aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir. Biz, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist istemiyoruz, düşman istemiyoruz, katil istemiyoruz, canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.”

MAAŞLARI KESİLSİN

“Gelişmeler karşısında ilk önerim, 57 DEM milletvekilinin maaşının ve bu terör yuvasına ödenecek Hazine yardımının derhal kesilerek terörle mücadeleye ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim, teröre yardım ve yataklık yapan, somut delillerle suçu sabit görülen sözde milletvekillerinin görüşülmeyi bekleyen dokunulmazlık dosyalarının karara bağlanarak bu haşeratların acilen mahkemeye çıkarılmasıdır. HDP’nin devamı, PKK’nın gece görüş dürbünü olan DEM’in TBMM’de daha fazla yer alması toplumsal ve siyasi tansiyonu kontrol edilemez aşamalara taşıyabilecektir. Ne sahada ne ovada ne şehirde ne belediyede ne dağda ne mağarada ne de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde terörist görmeye dayanma gücümüz artık kalmamıştır.”







