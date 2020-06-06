CHP desteğini unuttu: Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'li isimler o değişikliğe destek olmuştu

18 ay ceza alan eski İstanbul milletvekili Berberoğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesine giden yol, 20 Mayıs 2016’da kabul edilen Anayasa değişikliğine dayanıyor. AK Parti ve MHP’nin verdiği Anayasa değişiklik teklifine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçadaroğlu ve CHP’li vekiller de destek vermişti.

376 OYLA KABUL EDİLMİŞTİ

376 oyla kabul edilen Anayasa değişikliği sonrasında 1982 Anayasası’na eklenen geçici 20. maddeyle, bir kereliğine hakkında Adalet Bakanlığı’na, Başbakanlığa, TBMM Başkanlığı’na veya Meclis Karma Komisyon Başkanlığı’na intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyası bulunan milletvekillerinin dokunulmazlıkları kaldırılarak, haklarında TBMM kararıyla değil de Anayasa hükmü ile gözaltı, tutuklama, sorgulama ve yargılama yapılabilmesine kapı açılmıştı.

CEZANIN BİR BÖLÜMÜ EVDE

Milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından, kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle önceki gün gözaltına alınıp tutuklanan Berberoğlu, dün akşam izinli olarak Maltepe Cezaevi’nden çıktı. Koronavirüs salgını sebebiyle 18 aylık cezasının 31 Temmuz’a kadar olan kısmını dışarıda, sonrasını ise cezaevinde geçirmesi yönünde karar alınan Berberoğlu, dün akşam izinli olarak evine gönderildi.