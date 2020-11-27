CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Başarısız olanla yolumuzu ayıracağız

Ekrem İmamoğlu, taksici esnafın üzerine yürüdü: Hanginiz yuhaladı?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile taksici esnaf arasında gerilim yaşandı. Belediye binasına girmeden önce bazı taksici esnaflar ile görüşen İmamoğlu, tam içeri girerken taksiciler tarafından yuhalandı. Tepkilere sinirlenen İmamoğlu geri dönüp taksici esnafın üzerine yürüdü. Ekrem İmamoğlu taksici esnaflara 'Kimi yuhalıyorsun sen, kim, hanginiz yuhaladı' diye bağırdı.



