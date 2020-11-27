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POLİTİKA

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Başarısız olanla yolumuzu ayıracağız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısında, “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Parti Meclisi (PM) toplantısı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlendi.

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Cumhuriyet Gazetesi’nin haberine göre, toplantıda CHP lideri Kılıçdaroğlu, parti örgütüne “Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz, başarılı olanlarla yolumuza devam edeceğiz” dedi. Kılıçdaroğlu ayrıca, Millet İttifakı’nın güçlendirilmesinin çok önemli olduğunu vurguladı.

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TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinin yapılacağı gerekçesiyle erkene alınan PM toplantısında, CHP Gaziantep teşkilarında yaşanan görevden alınmalara ilişkin itirazlar da görüşüldü.

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