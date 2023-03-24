CHP görmezden geldi

Altılı’lı Masa, bu kez İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu krizini aşmaya çalışıyor. HDP’nin öncülük ettiği Emek ve Özgürlük İttifakı’nın aday çıkarmama kararı sonrasında, Ağıralioğlu’nun “Terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız” sözlerinin yansımaları devam ediyor. Masaya yakın isimler, Ağıralioğlu’nun son açıklamalarının İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’den izinsiz ya da bağımsız olduğunu düşünmüyor. Ağıralioğlu özelinde İYİ Parti, dolayısıyla Meral Akşener’in tepkisinin dile getirildiği dikkat çekiliyor. Bu açıklamaların Akşener’in açıklamaları olarak görülmesi gerektiği ifade ediliyor. CHP’li kaynaklar ise bu konuda İYİ Parti’de bir iş bölümü yapıldığı iddiasında. Akşener’in ‘iyi’ Ağıralioğlu’nun ‘kötü’ polisi oynadığını dile getiren CHP’liler krizi büyütmemeyi tercih ediyor. Kulislerde CHP’nin Ağıralioğlu’nun açıklamalarının bir öneminin olmadığı hatta görmezden geldikleri konuşuluyor. HDP konusunda bu kriz yaşanırken ortak aday sıkıntısı da İYİ Parti içinde giderilmiş değil. İYİ Partili milletvekillerinin birbirleriyle sohbet ederken, “Kılıçdaroğlu neden aday oldu” ve “Mecburen imza verdik” dedikleri duyuldu.