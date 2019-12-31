CHP Hafter turunda

Libya ile güvenlik ve askeri iş birliği anlaşmasına ret oyu veren CHP, Libya tezkeresi öncesinde ise Millet İttifakı ortakları İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne ikna turuna çıktı. Hükümet adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun muhalefete dönük tezkere bilgilendirmesinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sürpriz bir şekilde İYİ Parti ve SP’nin kapısını çaldı. Kılıçdaroğlu’nun ani manevrasında Meral Akşener’in kararsız tutumu ile Temel Karamollaoğlu’nun “Bütünüyle karşı çıkıyor değilim” sözlerinin etkili olduğu, böyle bir durumda tezkereye karşı çıkan HDP ile tek başına aynı çizgide görünmemek istememesinin rol oynadığı belirtildi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Temel Karamollaoğlu

TEZKERE NEDEN İHTİYAÇ?

Libya’ya Türk askerinin gönderilmesine ilişkin iktidara izin verecek olan Cumhurbaşkanlığı tezkeresi dün akşam TBMM Başkanlığına sunuldu. Tezkere, Meclis’e gelmeden önce Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, muhalefeti tezkere hakkında bilgilendirdi. Çavuşoğlu’nun ilk durağı CHP Genel Merkezi oldu. Çavuşoğlu’nun Kılıçdaroğlu ve kurmayları ile randevusu yaklaşık 50 dakika sürdü.

Hafter

KARAR CHP’NİN!

Çavuşoğlu, Libya’daki son durum, tezkere ve deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptına ilişkin Kılıçdaroğlu’na bilgi verdiklerini ve kendilerine yöneltilen soruları yanıtladıklarını söyledi. Çavuşoğlu, “Tabii ki tezkere konusunda karar CHP’nindir. Takdir onlarındır ama biz, ülkemiz ve ülkemizin ulusal çıkarları bakımından, karşı karşıya kaldığımız tehditler dahil niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE TARAF OLMASIN

Basına kapalı yapılan görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, basın toplantısı yaptı. Çeviköz, TBMM’ye gelecek Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye olumsuz baktıklarını söyledi. Dış politika alanında özellikle Suriye’de son yıllarda atılan yanlış adımlar ve hataların Türkiye’yi çok ciddi bir sıkıntıyla karşı karşıya bıraktığını belirten Çeviköz, “Özellikle Türkiye’nin Libya’daki vekalet savaşlarına taraf olmasını kabul etmiyoruz” dedi.

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İYİ PARTİ NET KARAR VERMEDİ

Çavuşoğlu’nun ikinci durağı İYİ Parti oldu. 1. saat 15 dakika süren ziyarete ilişkin edinilen bilgilere göre İYİ Parti tezkere konusunda henüz net bir karar vermediğini Bakan Çavuşoğlu’na iletti. İYİ Parti’de bugün yapılacak başkanlık divanının ardından partinin kesin tavrı belli olacak.

GİZLİ BİRLİKTELİK KORKUSU TURA ÇIKARDI

İYİ Parti’nin kararsızlığı ve Saadet Partisi’nin de hangi yönde oy kullanacağının netlik kazanmamasının ardından CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan sürpriz bir tur yaşandı. HDP ile kapalı kapılar ardında ittifak yapan Kılıçdaroğlu’nun tezkereye “hayır” oyu vereceğini açıklayan HDP ile aynı çizgide görünmemek için Millet İttifakı ortaklarının kapısını çaldı. Kılıçdaroğlu, Çavuşoğlu’nun turunu tamamlamasının ardından henüz karar veremeyen İYİ Parti ve Saadet Partisi’ni ziyaret etti.

“Hayır” için dolaştı

Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti ve Saadet Partisi’ne ziyaretinde Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesi kararının yanlış bir adım olduğunu söylediği öğrenildi. Libya’ya asker göndermenin Türkiye açısından sakıncalı olduğunu, bu yüzden tezkereye “hayır” oyu verilmesi gerektiğini dile getirdi. Daha önce Grup Başkanvekili Engin Altay, “Trablus yönetimi cihatçı eğilimli bir yönetim. Tobruk yönetimi (Hafter) daha makul, seküler bir yönetim” ifadeleri ile darbeci Hafter’e yakınlıklarını dile getirmişti.

Mehmetçik 1 yıl kalacak

TBMM

Libya tezkeresinin sunulmasının ardından Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM’yi olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Genel Kurulu 2 Ocak perşembe olağanüstü toplanacak. Tezkere Genel Kurul’a katılan milletvekillerinin yarısının bir fazlasının oyuyla onaylanırsa kabul edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı iki sayfalık tezkerede asker gönderme talebine neden ihtiyaç duyulduğu Libya’daki durum özetlenerek anlatıldı. Libya Ulusal Hükümeti’ne yönelik darbeci Halife Hafter’in saldırılarına vurgu yapılan tezkerede, sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan bu saldırılar nedeniyle Libya’da insani durumun giderek kötüleştiği vurgulandı.

TEZKERE NELERİ İÇERECEK?

Libya’da Türkiye’nin askeri desteği, muharip güç olmayacak. Türkiye, UMH güçlerini teknik açıdan, eğitim ve koordinasyon açısından destekleyecek. Libya UMH güçlerinin toparlanması ve eğitilmesinde TSK misyon üstlenecek. Halen UMH, kentleri koruyan silahlı unsurlarla terörle mücadele görevi yürütüyor ve ülke savunmasında bu unsurların askeri eğitime ihtiyacı bulunuyor.