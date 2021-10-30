CHP HDP'ye söz verdi

MEHMET ACET

Perşembe günü CHP’nin, HDP’den gelen çağrıları dikkate alarak Irak ve Suriye tezkeresine hayır oyu kullanmasına değinen yazımıza hem olumlu, hem olumsuz yönde epeyce geri dönüş aldım.

Bu yeni durum muvacehesinde meseleyi biraz daha açmak iyi olacak galiba.

CHP ile HDP arasında CHP’nin tezkere için hayır oyu vermesiyle alenileşen ‘balayı dönemini’ belli ki uzun bir evlilik dönemi takip edecek.

Neden derseniz, HDP yöneticileri bunu açıkça beyan ediyorlar.

Eş başkanlardan Mithat Sancar’ın “Yeni bir yürüyüşe başlama konusunda tezkereler ilk önemli imtihan olacaktır” demesinden kısa bir süre sonra CHP, HDP’nin istediği tutumu sergiledi.

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Böylece CHP yönetimi, şartlarını HDP yöneticilerinin belirlediği ‘ilk önemli imtihandan’ geçmiş oldu.

Salı günkü grup toplantısında konuşan diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan’ın sözleri ise, bu birlikteliğin daha da genişleyeceğine işaret ediyor:

“Ülke yönetiminde yer almaya adayız dedik, bunu demeye de inadına devam edeceğiz. Birlikte kazanmak için birlikte yönetmeye talibiz dedik, demeye de devam edeceğiz.”

Görüldüğü üzere HDP, CHP ile birlikte Türkiye’yi ortaklaşa yönetme iradesini açıkça belli etmiş oluyor.

Bu aşamada, bu yeni durum karşısında yani CHP ile HDP’nin otak bir geleceğe yelken açacakları iyice belli olduktan sonra bunun ne tür sonuçları olabileceği üzerinde kafa yormak önem arz ediyor.

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Maddeler halinde gidelim:

1. Muhtemel bir CHP/HDP iktidarının doğal sonucu, PKK’nın ayrılıkçı gündemini hayata geçirmeye çalıştığı bölgenin CHP eliyle HDP’ye terk edilmesi/teslim edilmesi anlamına gelecektir.

2. Böyle söylememizin çok açık bir gerekçesi var: CHP o bölgede iddiası olan bir parti olmaktan çoktan uzaklaşmış durumda. O nedenle, şu an için fikren, muhtemel bir iktidar paylaşımında ise fiilen bu bölgeyi HDP’ye terk/teslim edecektir.

3. PKK’nın ayrılıkçı gündemini hayata geçirmeye çalıştığı bölgenin HDP’ye terk/teslim edilmesi demek, Türkiye’nin son 6 yıldır büyük mücadeleler vererek, bedeller ödeyerek elde ettiği kazanımların berhava olması anlamına gelecektir.

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4. Korkutmak istemem ama dikkat çekmeyi özellikle isterim.

Muhtemel bir CHP/HDP iktidarının yakın sonuçlarından biri, Suriye’nin kuzeydoğusunda ABD eliyle yürütülmekte olan PKK/YPG projesinin Türkiye topraklarına taşınması için yeni bir hareketlenmenin başlaması olacaktır.

5. Herkesin bildiği gibi çözüm sürecinin bitmesi ve 2015 yılının yaz aylarında PKK’nın devrimci halk savaşı adı altında hendekler kazarak başlattığı terör eylemlerinin temel amacı, Suriye’deki Rojava projesini Türkiye topraklarına taşımaktı.

6. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Suriye’deki YPG oluşumunu bir tehdit olarak görmediğini defalarca açık etti. “YPG mi bize saldıracak” dedi. Bunu, YPG’nin Suriye’den tüneller kazarak Türkiye’ye girip hendekler açıp, sivil insanların yaşadığı evleri tarumar etmesinden sonra söyledi üstelik. YPG mi bize saldıracak söylemi, PKK ile YPG’nin ayrı ayrı örgütler olduğunu bize yutturmaya çalışan Suriye’de görevli Amerikalı generallerin söylemiyle örtüşmüyor mu?

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7. HDP’nin AK Parti’ye karşı siyasi rakip değil de, düşman gözüyle bakmasının temel nedeni, AK Parti misyonunun bölgenin HDP’leşmesini engelleyen tek siyasi misyon olması.

8. Ama bunu bir türlü başaramadılar. Kürtlerin tek partisi HDP olmalı diye düşündükleri halde, bunu direttikleri halde, dayattıkları halde başaramadılar. AK Parti Kürtlerin kitlesel olarak oy vermeye devam ettiği ikinci parti olma kabiliyetini korudu.

9. AK Parti, Türkiye’nin her tarafından kitlesel olarak oy almayı başarabilen tek parti. Tunceli dışında bütün illerde ya birinci ya ikinci parti konumunda olageldi. Bu oy potansiyeli elbette iktidarla birleşince bir anlam ifade ediyor.

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Ama bu durumun kendi içinde taşıdığı bir siyasi mesaj da var. Etnik ve mezhebi ayrışmaların hat safhaya ulaştığı Ortadoğu coğrafyasında AK Parti’nin bir takım hatalarına, eksiklerine rağmen bu misyonu, Türkiye’nin iç bütünlüğünün bir çimentosu olmaya devam ediyor.

10. Yine korkutmak istemem ama yine dikkat çekmek isterim. CHP/HDP ortaklığının iktidara gelmesi, Türkiye için beka tehdidinin bu defa püskürtülmesi daha da zorlaşacak şekilde ‘tetiklenmesi’ anlamına gelebilir.

GÜNDEM HDP'den CHP'ye tezkere teşekkürü: Çok kıymetli buluyoruz