CHP'li Canan Kaftancıoğlu'ndan darbe iması

Millet İttifakı ortaklarından darbe iması kokan açıklama bu kez CHP’li Canan Kaftancıoğlu’dan geldi. Kaftancıoğlu’nun, “TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak” paylaşımı tartışma yarattı. Meclis’te kabul edilen 2021 bütçesinin kabul edilmesinden sonra Twitter hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, “TBMM’den geçecek bir sonraki bütçe halkın bütçesi olacak. At fava bekle” ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:25 Özgür Özel'in ardından Kaftancıoğlu'ndan da darbe iması: Erken seçimle veya başka bir şekilde... CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in çıkışına benzer bir skandala imza attı. Katıldığı TV programında 'Hükümet mutlaka düşecek' iddiasını ortaya atan Kaftancıoğlu, 'Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler' ifadesini kullandı. BiP'te paylaş

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HÜKÜMET MUTLAKA DÜŞECEK!

Kaftancıoğlu daha önce katıldığı bir televizyon programında ‘Hükümet mutlaka düşecek’ iddiasını ortaya atıp, “Erken seçimle veya başka bir şekilde gidecekler” demişti. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada yeni bir 15 Temmuz imasında bulunmuştu.

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Ahmet Kamil Erozan

İYİ PARTİ’DEN SONRA CHP

Dışişleri Bakanlığı bütçesi görüşmeleri sırasında konuşan Erozan, “Sayın Bakan’a bir çağrım olacak, bu bütçeyi tasarruflu kullanın, çünkü yılın ikinci yarısında biz devralacağız bu bütçeyi. Bütçeyi biz devraldığımızda tamtakır kuru bakır bir bütçeyle karşılaşmak istemiyoruz” demişti.