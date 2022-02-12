Gündem CHP kadroları parselledi
İSTANBUL

CHP kadroları parselledi

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyede işçi statüsünde çalıştırmak üzere İşkur üzerinden 655 kişilik işçi alım ilanına çıktı...

Abone Ol Google News
Yusuf Özdemir Yeni Şafak
CHP kadroları parselledi
Nuri Cengiz

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyede işçi statüsünde çalıştırmak üzere İşkur üzerinden 655 kişilik işçi alım ilanına çıktı. Açılan ilana çok sayıda başvuru yapıldı. Belediyenin işçi alımını hangi kriterlere göre yapacağı merak konusu olurken ipucu CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’den geldi.

  • Cengiz, canlı yayında Belediyeye alınacak 650 kişilik işçi alımı için ‘Sizin kontenjanınız var mı?’ surusu üzerine “Ya orda kontenjanda sıkıntı yok, biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabi ki burada İyi Parti’den de var, belediye başkanlarımızın da var, meclis üyelerimizin de var. Tabi biz burada ihtiyaca göre adaletli bir şekilde kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orda bir kavgamız dövüşümüz yok” cevabını verdi.

Açıklamaları, Yeni Şafak’a değerlendiren AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Sancak, yapılan işçi alımını ulufe dağıtmaya benzetti.

Söylemezler haraç istemiş

Söylemezler haraç istemiş

Çetenin, Falyalı'dan milyonlarca lira isteyip tehdit ettiği öne sürüldü.
PKKya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

Bir günde 33 terörist etkisiz hale getirildi.
Muhalefet yaygara koparıyor

Muhalefet yaygara koparıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs sonrası ilk mesai.
Geç düşen jeton tutanaklarda

Geç düşen jeton tutanaklarda

​'Erdoğan aday olamaz' diyen muhalefet kendini çürüttü.
İlk sıradaymışım gibi çek

İlk sıradaymışım gibi çek

​Altı muhalefet partisi bugün toplanacak.
'Filistin'i yok sayın'

'Filistin'i yok sayın'

​Batılı 'özgür medya'dan skandal karartma.
Mardin yatırım ve projelere ağırlık verdi

Mardin yatırım ve projelere ağırlık verdi

021 yılında birçok proje gerçekleştirerek, vatandaşlara yeni imkanlar sunuyor.
Patronlarla tarife pazarlığı

Patronlarla tarife pazarlığı

​Elektrikte peş peşe iki kritik toplantı.
Panik düğmesine bastı

Panik düğmesine bastı

​ABD Başkanı'ndan savaş çığırtkanlığı.

​Rusya: ABD gerilimi tırmandırmak için kumpas başlattı.

​ABD, Rusya ile savaşı resmen duyurdu: Önce hava sonra karadan saldıracaklar.
DAP halka arz ediliyor

DAP halka arz ediliyor

​Halka arzına 33 aracı kurumdan talep girilebilecek.

​YÖK'ten 'üniversite sınavı' kararı.

​İstanbul Valiliğinden Güngören'deki yangına ilişkin açıklama.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.