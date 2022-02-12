CHP kadroları parselledi

CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, belediyede işçi statüsünde çalıştırmak üzere İşkur üzerinden 655 kişilik işçi alım ilanına çıktı. Açılan ilana çok sayıda başvuru yapıldı. Belediyenin işçi alımını hangi kriterlere göre yapacağı merak konusu olurken ipucu CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz’den geldi.
- Cengiz, canlı yayında Belediyeye alınacak 650 kişilik işçi alımı için ‘Sizin kontenjanınız var mı?’ surusu üzerine “Ya orda kontenjanda sıkıntı yok, biz belediye başkanımızla yaptığımız istişarelerde tabi ki burada İyi Parti’den de var, belediye başkanlarımızın da var, meclis üyelerimizin de var. Tabi biz burada ihtiyaca göre adaletli bir şekilde kendi aramızda konuşup hallediyoruz. Orda bir kavgamız dövüşümüz yok” cevabını verdi.
Açıklamaları, Yeni Şafak’a değerlendiren AK Parti Antalya İl Başkanı Ethem Sancak, yapılan işçi alımını ulufe dağıtmaya benzetti.