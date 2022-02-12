CHP kadroları parselledi

Bakan Koca kıyafeti kirli olduğu için ambulansa binmek istemeyen işçinin videosunu paylaştı: Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun

Gaziantep'te bir inşaatta yaşanan kaza sonucu 3 işçi yaralandı.



Kendisini muayene etmek için gelen ambulansa kıyafetlerinin kirli olduğunu söyleyerek binmeyi reddeden işçinin videosunu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından paylaştı.



Bakan Koca, paylaşımında 'İşçi kardeşimiz, Bu ambulans sizi almaya geliyor diye tertemiz. Hastalandığınızda size bir an evvel ulaşsın diye yepyeni. “Bu devlet malı, benim üzerim kirli” diye düşünmeyin. Ambulansın hastadan kıymetli olduğu günleri unutun gitsin.' ifadelerini kullandı.







