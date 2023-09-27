CHP kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını ilan eden Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’nun “Herkes için CHP” sloganını eleştirdi. Özel, “Herkes için parti olmaz. CHP’nin kendini var eden sol, sosyal demokrat kriterleri görmesi, cesur olması lazım” dedi.