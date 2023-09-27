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CHP kurultayı 4-5 Kasım'da yapılacak

CHP 38. Olağan Kurultayı 4-5 Kasım tarihlerinde yapılacak. Değişimcilerin istediği tüzük kurultayı ise 25-26 Kasım’a yani kongre sonrasına kaldı. Yönetimin istediği şekilde çıkan tarihler Kılıçdaroğlu’nun elini muhalefete karşı güçlendirdi.

Mehmet Güney
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Değişim ile yönetim taraftarlarının beklediği büyük kurultay tarihini dün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi (PM) netleştirdi. PM, 38. Olağan Kurultay’ın 4-5 Kasım tarihlerinde yapılmasını kararlaştırırken, değişimcilerin istediği tüzük kurultayı 25-26 Kasım’a yani kongre sonrasına kaldı. Tarihlerin hem kongre hem de tüzük tadilatı için yönetimin istediği şekilde çıkması, Kılıçdaroğlu’nun elini muhalefete karşı güçlendirdi.


YARIŞTA AVANTAJ KAZANDI

Mevcut tüzükle Kılıçdaroğlu’nun aday gösterilmesi halinde CHP liderinin yarışta avantajlı olacağına dikkat çekiliyor. Tüzükte kendisine geniş haklar tanınması değişimciler cephesinde kurultayın adil olmayacağı eleştirilerine neden oluyor. Aday gösterilip seçilmesi durumunda Kılıçdaroğlu, daha sonra toplanacak tüzük kurultayına motive ve eleştirilerden sıyrılarak gitmiş olacak.


HESAPLARI BOZULDU

Genel merkez de değişim yanlıları da delege ve tabana tüzük değişikliği vaadinde bulunmuştu. Tüzük kurultayının kasım sonuna sonrasına sarkmasıyla değişimcilerin tabana ‘mavi boncuk dağıtma’ hesapları da bozuldu.


#politika
#CHP
#kurultay
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