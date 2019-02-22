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POLİTİKA

CHP'yi karıştıran mesaj: İstifalar peş peşe geliyor

CHP paramparça: Partiyi karıştıran mesaj

CHP'de yerel seçimler için hazırlanan listelerin kesinleşmesinin ardından isyan çıktı. İstifaların ardı arkası kesilmezken aday gösterilmeyen başkanların ve partililerin tepkileri adeta parti içinde yeni bir kriz oluşturdu. En son Sarıyer'de örgütlenmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Çakıl'ın paylaştığı sosyal medya mesajı partiyi karıştırdı. Çakıl, görevlerinden istifa etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Deniz Çakıl
Deniz Çakıl

CHP’nin 31 Mart belediye seçimlerde yarışacak başkan adayı ve meclis üyeleri adayı listesi partide krize neden oldu. CHP listesinde adını göremeyen birçok başkan adayı ve meclis üyesi partiden istifa ederek başka siyasi partilerden aday olurken bir çoğu da adaylık beklerken olamayınca partiye tepki göstererek istifa etmeye başladı. Sarıyer'de Örgütten Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Deniz Çakıl da sosyal medyadan paylaştığı sert ve hakarete varan bir mesajın ardından partiden istifa etti.

Deniz Çakıl'ın paylaştığı mesaj.

CHP'de 31 Mart seçimi için açıklanan aday listeleri neredeyse her gün yeni istifa haberlerine neden oluyor.

CHP'DE LİSTE İSYANI: PARTİ RESMEN ÇÖKTÜ

Beşiktaş İlçe Başkanı Burak Tanışık'ın görevinden istifa ettiği açıklandı. Tanışık'ın, belediye meclis üyeliği listesine müdahale edildiği gerekçesiyle görevinden istifa ettiği kaydedildi.

  • Beşiktaş'ın hemen ardından da Sarıyer Örgüt ve Örgütlenmelerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Deniz Çakıl görevinden istifa etti. Çakal istifa açıklamasında, "Örgüte verdiğim sözü tutamadım" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te, geçtiğimiz ay CHP İl Başkanlığı'na getirilen Melih Meriç ve yönetim kurulu üyeleri aday listelerine tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

  • CHP Adalar İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, CHP Adalar İlçe Yönetimi, CHP Adalar Kadın Kolları Başkanı Siber Tunçberk ve CHP Adalar Gençlik Kolları Başkanı Cemil Şekerci aday listelerine tepki göstererek görevlerinden istifa etti.

CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt, belediye meclis üyesi adaylarının bile genel merkez tarafından atanmak istendiğini belirterek yönetim kuruluyla birlikte istifa etti.

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, İstanbul aday listelerine tepki göstererek görevinden istifa etti.

CHP Bandırma İlçe Başkanı Niyazi Yeloğlu ve partinin ilçe yönetimi, aday listeleri nedeniyle istifa etti.

  • CHP Maltepe'de İlçe başkanı Engin Özkan ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Ali Kılıç'ın yeniden aday yapılmasına tepki göstermek için topluca istifa etti.
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar CHP'den istifa etti.

CHP tarafından yeniden aday gösterilmeyen Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, partisinden istifa etti.

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  • Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon CHP'den partisinden istifa etti. Kocadon, DP'den Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu.

CHP Bayrampaşa'da İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, CHP Bayrampaşa Kadın Kolları Başkanı Arzu Doyran ve Kadın Kolları Yönetimi, CHP Gençlik Kolları Başkanı Göktunç Şentürk ve Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra iki de mahalle temsilcisi CHP PM sonrası belli olan adaya tepki göstermek için istifa etti.

  • CHP Çorlu İlçe Başkanı Tolga Kerem Dönmezer ile yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Kayseri'nin Felahiye ilçesinin İYİ Parti'ye bırakılmasının ardından CHP'den istifa eden Kerim Karakoç, BBP'den aday oldu.

  • CHP'nin Şişli Belediye Başkan aday adayı olan Mustafa Sarıgül partisinden istifa ettiğini açıkladı. Sarıgül DSP'den aday oldu.

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

  • CHP Marmaris İlçe Başkanlığı yönetimi, aday belirleme sürecinde iradelerinin hiçe sayıldığını açıklayarak yedek üyelerle birlikte istifa ettiklerini bildirdi. İlçe Başkanı Tolga Akbay, '3 bin 700 üyemizin yarısı istifa edebilir' dedi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde CHP'nin yerel seçime İyi Parti adayıyla girmeye karar vermesi üzerine, CHP'nin ilçe yönetimi istifa etti.

Adıyaman merkeze bağlı Yaylakonak beldesinin CHP'li Belediye Başkanı Hasan Karakaya partisinden istifa etti. Karakaya, AK Parti'ye üye oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Sancaktepe İlçe Yönetim Kurulu, yerel seçimlerde Alper Yeğin'in Sancaktepe Belediye Başkanlığına aday gösterilmemesine tepki göstererek toplu olarak görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar.

  • İki dönem CHP'den Ölüdeniz belediye başkanlığı yapan Keramettin Yılmaz, Fethiye'den aday olmak için CHP'ye başvurdu. Yılmaz, aday gösterilmeyince partisinden istifa ederek, AK Parti'ye geçti. Yılmaz, ölene kadar AK Parti çatısı altında olacağını söyledi.

CHP Genel Merkezi tarafından başkan adayı olarak gösterilmeyen Söke Belediye Başkanı Süleyman Toyran, partisinden istifa etti.

  • İzmir'in Menemen ilçesinde mevcut Belediye Başkanı Tahir Şahin'in yerine Serdar Aksoy'un aday gösterilmesinin ardından CHP İlçe Örgütü ile kadın ve gençlik kolları üyeleri görevlerinden istifa etti.

CHP'den Kartal Belediye Başkanlığı'na aday olan eski PM üyesi Hüsnü Süslü, 2014'te parti kurullarından adaylık kararının çıkmasına rağmen ayak oyunlarıyla ve gece yarısı operasyonuyla adaylığının iptal edildiğini, 31 Mart seçimleri öncesi yapılan anketlerde de ilk sırada çıkmasına rağmen bu seçimde de adaylığının engellendiğini belirterek CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

  • İzmir'de, CHP'nin Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Kiremitçi, meclis üyesi aday listesine tepki göstererek görevinden istifa etti.

Aydın'da CHP Söke ilçe teşkilatına üye 35 kişi partilerinden istifa etti.

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  • CHP'li Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka partisinden istifa etti. Saka, "Adeta kullanıp atılmış bir mendil parçası gibi telefonlarıma bile cevap vermediler" dedi.

CHP Bursa Karacabey İlçe Başkanı Ayfer Şahin Çiftçi ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

CHP Karabağlar Kadın Kolları'nın tamamı görevlerinden istifa etti.

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