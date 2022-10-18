CHP şaşırtmadı: Yalanın önüne geçecek dezenformasyon yasası için AYM'nin yolunu tuttular

Yalan haberin yayılmasının önüne geçecek olan dezenformasyon yasası CHP'yi rahatsız etti.
AYM'ye koşacaklar
Partisinin grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne giren ''dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'' tepki gösteren CHP Genel Başkanı; bugün 29. maddenin yürütmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini açıkladı.
Cumhuriyet Halk Partisi daha öncede Meclis'ten onay alan bir çok yasa için Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tutmuştu.