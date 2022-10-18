Gündem CHP şaşırtmadı Yalanın önüne geçecek dezenformasyon yasası için AYMnin yolunu tuttular
POLİTİKA

CHP şaşırtmadı: Yalanın önüne geçecek dezenformasyon yasası için AYM'nin yolunu tuttular

Yalan haberin yayılmasını önleyecek olan dezenformasyon yasası CHP'yi rahatsız etti. Kemal Kılıçdaroğlu, Dezenformasyon Yasasının 29. Maddesinin yürürlüğünün durdurulması için Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti.

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Haber Merkezi Diğer
CHP şaşırtmadı: Yalanın önüne geçecek dezenformasyon yasası için AYMnin yolunu tuttular
Kemal Kılıçdaroğlu

Yalan haberin yayılmasının önüne geçecek olan dezenformasyon yasası CHP'yi rahatsız etti.

AYM'ye koşacaklar

Partisinin grup toplantısına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında; Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğüne giren ''dezenformasyonla mücadele düzenlemesi'' tepki gösteren CHP Genel Başkanı; bugün 29. maddenin yürütmesini durdurmak için Yüksek Mahkeme'ye gideceklerini açıkladı.

Cumhuriyet Halk Partisi daha öncede Meclis'ten onay alan bir çok yasa için Anayasa Mahkemesi'nin yolunu tutmuştu.

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