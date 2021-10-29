Gündem CHP tartışmaların odağındaki sağlıkçı heykellerini apar topar kaldırdı
DENİZLİ

CHP tartışmaların odağındaki 'sağlıkçı' heykellerini apar topar kaldırdı

CHP yönetimindeki Merkezefendi Belediyesinin, bir parka sağlıkçılar adına yaptırdığı heykeller gelen tepkilerin ardından kaldırıldı. Gece yarısı yerlerinden sökülen heykellerin kaldırma talimatını Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın verdiği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP tartışmaların odağındaki sağlıkçı heykellerini apar topar kaldırdı
Merkezefendi Belediyesinin 'sağlıkçı' heykeli

Denizli'de CHP yönetimindeki Merkezefendi Belediyesi'nin sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği heykeller, belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.

Görüntüsüyle Türkiye'de gündem olan heykeller dün gece saatlerinde yerinden söküldü.

Depoya kaldırıldılar

Mimari yapısıyla vatandaşların tepkisini çeken 3 heykelin Merkezefendi Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü deposuna götürüldüğü belirtildi.

Heykellerin yerine ‘Çalıştıkça büyür aşkımız’ yazılı kalp şeklinde bir simge yerleştirildi.

Sağlık personellerini simgeleyen heykellerin Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan'ın talimatıyla kaldırıldığı belirtildi.

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CHP'li belediyeden bir heykel faciası daha! Denizlililer bunu tartışıyor: Çocuklar korkabilir
FOTOĞRAF 16
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CHP'li Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.
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Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.
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Kısa bir süre içerisinde açılması planlanan parktaki sağlık çalışanlarının simgeleyen heykeller, sosyal medyada tartışma konusu oldu.
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'ÇOCUKLARIMIZ KORKABİLİR'<br><br>Heykelleri eleştiren Merkezefendi Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Yavuz Aki, \"Çocuklarımız, bu heykelleri görüp korkabilir\" dedi.
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Sağlık çalışanlarını yansıtan heykellerin mimari yapısını eleştiren Aki, \"2 yıldır süren bir pandemi dönemi içerisindeyiz. Bir virüsle savaş halindeyiz.
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Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık.
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Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.
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Aki, \"Sağlık çalışanlarımızın şefkatini, onların duyarlılığını ve hizmet sevgisini yansıtan eserler olmadığını düşünüyoruz\" ifadelerini kullandı.
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‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ’<br><br>Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, \"Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı.
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Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır\" diye konuştu.
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CHP'li belediyeden bir heykel faciası daha! Denizlililer bunu tartışıyor: Çocuklar korkabilir
En büyük icraatleri heykel dikmek olan ve heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyelerin tartışmalara neden olan son çalışması Denizli'de ortaya çıktı. Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden oldu.


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