CHP tartışmaların odağındaki 'sağlıkçı' heykellerini apar topar kaldırdı

Objeleri belediyemizin kendi personeli tasarladı. Sanat eseri olarak görülmemelidir. Sadece saygı amaçlı yapıldı. Bura da kötü bir niyet yok ve aranmamalıdır\" diye konuştu.

‘SANAT ESERİ OLARAK GÖRÜLMEMELİ’<br><br>Denizli'de Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Coşkun ise, \"Sağlık Parkı, sağlık çalışanlarına saygı için yapıldı. Parkın içindeki objeler sağlık çalışanlarının dünyaya olan faydalarını göstermek için yapıldı.

Biz bu objelerin buraya yakışmadığını düşünüyoruz. Henüz açılışı yapılmayan bu parkta bu objelerin kaldırılmasını istiyoruz\" diye konuştu.

Bu savaşta bizlerin hayatını kurtarmak için en önde savaşan sağlık personellerimiz adına yapılan parkta onları onurlandırmak, bu mücadelelerini taçlandırmak için yapılan objeler hakkında çok tepki aldık.

Bahçelievler Mahallesi Gülistan Caddesi’nde 9 bin 600 metrekarelik alan üzerine kurulan, içerisinde oyun alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile jimnastik ve fitness aletleri bulunan parka, sağlık personellerini simgeleyen heykeller konuldu.

CHP'li Merkezefendi Belediyesi, koronavirüs salgınında canı pahasına mücadele eden ve hayatını kaybeden sağlıkçılar için tematik sağlık parkı inşa etti.

CHP'li belediyeden bir heykel faciası daha! Denizlililer bunu tartışıyor: Çocuklar korkabilir

En büyük icraatleri heykel dikmek olan ve heykel için harcanan bütçelerde oldukça bonkör davranan CHP'li belediyelerin tartışmalara neden olan son çalışması Denizli'de ortaya çıktı. Merkezefendi Belediyesi'nin Kovid-19 sürecinde yoğun bir çalışma dönemi geçiren sağlık çalışanlarına ithafen inşa ettiği tematik sağlık parkında yer alan heykellerin estetik ve mimari yapısı tepkilere neden oldu.

