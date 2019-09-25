CHP Tunceli İl Başkanını görevden alıp yerine kayyum atadı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt'un dün istifa etmesinin ardından toplanan il yönetim kurulu üyeleri, yönetimden Murat İl’i CHP Tunceli İl Başkanı olarak seçti. Bunun üzerine partinin genel merkezi tarafından İl Başkanlığı’na Mesut Coşkun başkanlığında 7 kişilik kayyum heyeti atandı.

"Yargıya başvuracağız"

Yönetim kararı ile il başkanı seçilen Murat İl ise, yargıya başvuracağını belirterek, kayyum atamasını kabul etmediklerini ifade etti.

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Partisinin genel politikasının kayyum atamalarına karşı olmasına rağmen bu durumun gerçekleştiğini ifade eden İl, genel merkezlerinin karşı olduğu bir sistemi parti içinde rahatlıkla uygulayabildiğini dile getirdi.

CHP Tunceli İl Başkan Vekili Bozkurt görevinden istifa etmişti

CHP Tunceli İl Başkan Vekili İrfan Bozkurt, dün görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Partide görev almaya ve partiye hizmet etmeye var olduğu sürece devam edeceğini ifade eden Bozkurt, şunları kaydetti:

"Partimin memleketimde değişerek, gelişerek büyümesi, yenilenmesi, kabul edilemeyen gençleşmeyi bir an önce gerçekleştirmesi ve eski günlerine geri dönmesi tek temennimdir. Bu memleketin kaderini çok geç olmadan bizler, Cumhuriyet Halk Partililer olarak değiştireceğiz, başkaları değil. Bu düzen kesinlikle böyle gitmeyecek."