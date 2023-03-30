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CHP ve HDP terör örgütü elebaşı Çayan'ı andı

Yedili Masa’da ittifak kuran CHP ve HDP, terör örgütü lideri Mahir Çayan’ı anmayı ihmal etmedi. Çayan’ın ölümünün 51. yılına ilişkin CHP ve HDP’den mesajlar geldi. HDP'nin resmi Twitter hesabından anma mesajı paylaşılırken, CHP'li Veli Ağbaba ise kişisel hesabından, "Mahir Çayan ve 68 kuşağı devrimci önderlerini saygıyla anıyorum" gönderisini yayımladı.

14:52 . 30/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
CHP ve HDP terörist Mahir Çayan'ı andı

CHP ve HDP terörist Mahir Çayan'ı andı

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü. Terör örgütü lideri Çayan’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin HDP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

Teröristi saygıyla andılar

HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda terör örgütü elebaşı Mahir Çayan için 'saygıyla anıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

HDP Terörist Mahir Çayan'ı andı

CHP de HDP gibi terörist elebaşını unutmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “yüz binlerce genç onların yolundan yürümeye devam ediyor” ifadeleriyle terörist elebaşının gençlere örnek olduğunu iddia etti.

CHP terörist Mahir Çayan'ı andı
#CHP
#HDP
#Yedili Masa
#Mahir Çayan
1 saat önce
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