CHP ve HDP terör örgütü elebaşı Çayan'ı andı

Terör örgütleri listesinde yer alan THKP-C'nin kurucusu Mahir Çayan, 30 Mart 1972 tarihinde Kızıldere’de öldürülmüştü. Terör örgütü lideri Çayan’ın ölüm yıl dönümüne ilişkin HDP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba sosyal medya hesaplarından mesaj yayımladı.

HDP Genel Merkezi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda terör örgütü elebaşı Mahir Çayan için 'saygıyla anıyoruz' ifadeleri kullanıldı.

CHP de HDP gibi terörist elebaşını unutmadı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “yüz binlerce genç onların yolundan yürümeye devam ediyor” ifadeleriyle terörist elebaşının gençlere örnek olduğunu iddia etti.