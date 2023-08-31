CHP yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununa yıllardır çözüm bulamıyor

“8 yıldan beri burada oturmaktayım. 8 yıldan beri buranın sorunu bitmedi. Bir buçuk sene önce ben buranın yöneticisiydim. Dilekçemi kendi ellerimle, kendi ıslak imzamla verdim. Daha hala gelecekler de yapacaklar. Hani böyle bir belediyecilik, böyle bir şey anlayış yok. Şu arkadaşı ikinci defa eşya değiştirmiş, yani bu kadar basit mi? Bizim vergilerimiz nereye gidiyor anlamıyorum. Bizim bu Emek Mahallesi üvey evlat mahallesi. Yani bakılmıyor. Buralar daha yeni temizlendi. Biz kendi imkânlarımızla temizledik. Sürekli süpürüyoruz, bir kum geliyor, buraya yığılıyor. Kediler affedersiniz, dışkılarını atıyorlar. Çocuklarımıza burada hijyenik bir ortamda oyun oynayamıyor, dışarı çıkamıyorlar"