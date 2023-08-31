CHP yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununa yıllardır çözüm bulamıyor

Eskişehir'deki mahallede bulunan evleri dokuz yıldır kanalizasyon suyu basıyor.
Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çakıcıefe Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, ESKİ'nin kanalizasyon sistemindeki tıkanıkları açmak için yaptıkları müdahalelerden sonra evlerini su bastığını iddia etti.
Kirli su sürekli evlerini basıyor
Mahalleli, yetersiz müdahaleler yüzünden kirli suyun evlerini ve bodrum katlarını belirli aralıklarla bastığını belirtti. Yaşanan bu sorun karşısında kalıcı bir çözüm beklediklerini vurgulayan vatandaşlar artık bıktıklarını dile getirdi.
“ESKİ'ye müracaat ediyoruz ama daha kötüsü oluyor”
Evini pis su basan Mustafa Yazaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile arasında geçen konuşmayı ve mevcut durumu şöyle anlattı;
“Çocuklarımızın hijyensiz bir ortamda yaşamasını müsaade etmemeye çalışıyoruz”
Lağım suyundan mustarip olan Hasan Gökırmak, uzun zamandır bu sokak ve mahallede ikamet ettiğini ve bu sorunun 8 yıldır devam ettiğini belirtti.
ESKİ: 'Bizi ilgilendiren bir şey yok'
Evi ve garajı kanalizasyon suyundan kirlenen Rıdvan Demir ise, “Yaklaşık 2014 senesinden beri ben bu apartmanda oturuyorum. Apartmanımızın önünde oluşan rögar tıkanmasını sonucuyla ESKİ'nin gelip su basması sonucu bizim kottaki dairelerimizden, garajlarımızdan pis su çıkıyor. Su özellikle dairelerimizin park yerlerini, halılarını kirletiyor. Yani şu anda ben çocuklarımı 2 gündür eve sokmuyorum. Dün akşam benim çocuklarım başka yerde uyudu yattı. Daha önce de aynı sıkıntıyı yaşamıştık. Ben ESKİ’ye kendim müracaat ettim. Dilekçe verdim. Bana dönüş sadece ‘bizi ilgilendiren bir şey yok.’ Dün ben Odunpazarı Belediyesi zabıtasını, Odunpazarı Mavi Masayı Büyükşehir Mavi Masayı aradım. ESKİ açmayla uğraşıyor. Şu anda yapılacak bir şey yok. Peki, su basan evler ne olacak diyorum, ESKİ açmaya uğraşıyor ya ESKİ açmaya uğraşıyor da tamam dışarıda ESKİ açmaya uğraşıyor, içerideki pislik ne olacak? “dedi.