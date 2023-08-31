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CHP yönetimindeki Eskişehir Büyükşehir Belediyesi kanalizasyon sorununa yıllardır çözüm bulamıyor

Eskişehir Emek Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerini dokuz yıldır rögar suyu bastığını söyleyerek isyan etti. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (ESKİ), sık sık aradıklarını ve sorunun çözülmesini istediklerini dile getiren vatandaşlar, yetkililerden ‘Kendi imkânlarınızla çözün' cevabını aldıklarını söyledi.

16:33 . 31/08/2023 Perşembe
IHA
Eskişehir'deki mahallede bulunan evleri dokuz yıldır kanalizasyon suyu basıyor.

Eskişehir'deki mahallede bulunan evleri dokuz yıldır kanalizasyon suyu basıyor.

Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi Çakıcıefe Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, ESKİ'nin kanalizasyon sistemindeki tıkanıkları açmak için yaptıkları müdahalelerden sonra evlerini su bastığını iddia etti.

Kirli su sürekli evlerini basıyor

Mahalleli, yetersiz müdahaleler yüzünden kirli suyun evlerini ve bodrum katlarını belirli aralıklarla bastığını belirtti. Yaşanan bu sorun karşısında kalıcı bir çözüm beklediklerini vurgulayan vatandaşlar artık bıktıklarını dile getirdi.

Evini kanalizasyon suyu basan bir vatandaş, ESKİ’yi arayıp sorunun çözülmesini istediğinde yetkililerden '
kendi imkânlarınızla çözün'
cevabını aldığını iddia etti. Su basan evlerde oturan mahalleli başta çocuklar olmak üzere sağlıklarından endişe etkilerini söyleyerek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

“ESKİ'ye müracaat ediyoruz ama daha kötüsü oluyor”

Evini pis su basan Mustafa Yazaydın, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile arasında geçen konuşmayı ve mevcut durumu şöyle anlattı;

”Bu senede 2 kere 3 kere başımıza geliyor. ESKİ'ye gerekli müracaatları yapıyoruz, ama daha kötüsü oluyor. Buraya rögar açmaya geliyorlar. Ancak açtıkları anda, bastıkları su evlerimizden çıkıyor. Fotoğraflarla, videolarla belirledik. Biz gerekli şeylerimiz de yaptık. Onlar 'Kendi imkanlarınızla çözün' diyorlar. Şimdi bu sokakta bir akıntı bozukluğu var. Boru dar bunun genişlemesi gerekiyor. Akıntının giderilmesi gerekiyor ve bunu yıllardır biz söylüyoruz. Gerekli merciler gelip ilgilenmiyor. Şu köşedeki kot daire buradaki kot daire senede 2 kere 3 kere su basıyor, rögar tıkanıyor. Pislikle basıyor. Ayrıyeten vidanjör geliyor, açmak için bastığı suyla tekrar iyice su oluyor. 30 santim 40 santim doluyor suyla. Yani evini daha geçen sene değiştirdi. Adam komple koltuk takımı yatak odasını değiştirdi. ”

“Çocuklarımızın hijyensiz bir ortamda yaşamasını müsaade etmemeye çalışıyoruz”

Lağım suyundan mustarip olan Hasan Gökırmak, uzun zamandır bu sokak ve mahallede ikamet ettiğini ve bu sorunun 8 yıldır devam ettiğini belirtti.

Gökırmak,
“8 yıldan beri burada oturmaktayım. 8 yıldan beri buranın sorunu bitmedi. Bir buçuk sene önce ben buranın yöneticisiydim. Dilekçemi kendi ellerimle, kendi ıslak imzamla verdim. Daha hala gelecekler de yapacaklar. Hani böyle bir belediyecilik, böyle bir şey anlayış yok. Şu arkadaşı ikinci defa eşya değiştirmiş, yani bu kadar basit mi? Bizim vergilerimiz nereye gidiyor anlamıyorum. Bizim bu Emek Mahallesi üvey evlat mahallesi. Yani bakılmıyor. Buralar daha yeni temizlendi. Biz kendi imkânlarımızla temizledik. Sürekli süpürüyoruz, bir kum geliyor, buraya yığılıyor. Kediler affedersiniz, dışkılarını atıyorlar. Çocuklarımıza burada hijyenik bir ortamda oyun oynayamıyor, dışarı çıkamıyorlar"
ifadelerini kullandı.

ESKİ: 'Bizi ilgilendiren bir şey yok'

Evi ve garajı kanalizasyon suyundan kirlenen Rıdvan Demir ise, “Yaklaşık 2014 senesinden beri ben bu apartmanda oturuyorum. Apartmanımızın önünde oluşan rögar tıkanmasını sonucuyla ESKİ'nin gelip su basması sonucu bizim kottaki dairelerimizden, garajlarımızdan pis su çıkıyor. Su özellikle dairelerimizin park yerlerini, halılarını kirletiyor. Yani şu anda ben çocuklarımı 2 gündür eve sokmuyorum. Dün akşam benim çocuklarım başka yerde uyudu yattı. Daha önce de aynı sıkıntıyı yaşamıştık. Ben ESKİ’ye kendim müracaat ettim. Dilekçe verdim. Bana dönüş sadece ‘bizi ilgilendiren bir şey yok.’ Dün ben Odunpazarı Belediyesi zabıtasını, Odunpazarı Mavi Masayı Büyükşehir Mavi Masayı aradım. ESKİ açmayla uğraşıyor. Şu anda yapılacak bir şey yok. Peki, su basan evler ne olacak diyorum, ESKİ açmaya uğraşıyor ya ESKİ açmaya uğraşıyor da tamam dışarıda ESKİ açmaya uğraşıyor, içerideki pislik ne olacak? “dedi.


#Eskişehir
#Kanalizasyon
#CHP
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