CHP'de 24 Ekim telaşı

CHP yönetimi, 24 Ekim’de Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülecek 38. Olağan Kurultay'ın iptal davası duruşmasına odaklandı. Parti içinden edinilen bilgilere göre milletvekilleri, şahsi programlarını o gün Ankara’da olacak şekilde planladığı öğrenildi. İl başkanları da özellikle o gün için Genel Merkeze çağrılacağı ifade ediliyor. Parti avukatlarının ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e dava ile ilgili sürekli bilgi verdiği belirtiliyor.

ÖZEL’DEN PARTİLİLERE UYARI

Dava sürecine ilişkin Özel’in, milletvekilleri, Parti Meclisi ve Merkez Yürütme Kurulu üyelerine uyarılarda bulunduğu ifade ediliyor. Özel’in partililere, “Bu konuyu konuşulur yapmayın görmezden gelin” dediği öğrenildi. Özel’in bu tavrının parti içinde tartışma üretme riskini en aza indirme stratejisi olarak değerlendiriliyor. Özel’in odaklandığı nokta, davanın muhalefet tabanının dikkatini dağıtacak bir iç çatışmaya dönüşmesini engellemek olarak vurgulanıyor.

DAVAYI CHP’LİLER AÇMIŞTI

CHP’nin, 4-5 Kasım 2023'te gerçekleştirdiği 38. Olağan Kurultay'a ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından usulsüzlük soruşturması başlatılmıştı. Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, kurultayın iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları 14 Şubat'ta Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki dosyada birleştirilmişti. Davanın 30 Haziran'daki celsesinde mahkeme, ceza yargılamasına konu davadaki görevsizlik kararına yapılan itirazın sonucunun beklenmesine karar vererek, duruşmanın 15 Eylül’e ertelemişti. Davanın 15 Eylül’deki celsesinde ise mahkeme, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne müzekkere yazarak karar ve gerekçeli kararının dosyaya kazandırılmasına hükmetmişti. Mahkeme duruşmayı da 24 Ekim 2025'e ertelemişti.







