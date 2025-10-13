Muhalifler CHP'den şikayetçi

Muhalif bir milletvekili, “Bu iki arkadaşın açıklamaları CHP’ye de zarar vererek partiyi kamuoyunda olumsuz tartışılmasına neden oluyor. Akdoğan ve Başarır televizyon programlarında daha seyrek görülmeli” eleştirisinde bulundu. Bu çıkışların partide birlik görüntüsünü zedelediği düşünen muhalif kanat, bu konuyu Özgür Özel’e iletmeyi planlıyor.