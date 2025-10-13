Yeni Şafak
Muhalifler CHP'den şikayetçi

04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Umut Akdoğan, Özgür Özel, Ali Mahir Başarır.

CHP’de muhaliflerin eleştiri okları Genel Başkan Özgür Özel’e yakın isimlerden Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'a çevrildi.

Muhalif bir milletvekili, “Bu iki arkadaşın açıklamaları CHP’ye de zarar vererek partiyi kamuoyunda olumsuz tartışılmasına neden oluyor. Akdoğan ve Başarır televizyon programlarında daha seyrek görülmeli” eleştirisinde bulundu. Bu çıkışların partide birlik görüntüsünü zedelediği düşünen muhalif kanat, bu konuyu Özgür Özel’e iletmeyi planlıyor.




