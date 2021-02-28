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POLİTİKA

CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi

CHP'den istifa ettiğini açıklayan Denizli Milletvekili Teoman Sancar hakkında çeşitli iddialar gündeme geldi. Gazeteci Yalçın Bayer, Sancar'ın 'ayıp' olarak nitelendirilen bir skandalın ortaya çıkmasının ardından istifa ettiğini açıklarken, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise söz konusu kararın siyasi olmadığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
CHP'den istifa eden Teoman Sancar.
CHP'den istifa eden Teoman Sancar.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sancar'ın adı, Muharrem İnce’nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmişti. Partiye yakın basın organlarında yer alan haberlere göre; Sancar, istifa dilekçesinde farklı bir siyasi partiye katılmak adına CHP'den istifa etmediğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifanın arkasında 'yeri yerinden oynatacak' bir skandalın yer aldığını ve CHP'nin bu olayın altından kalkamayacağını iddia etti.

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Yalçın Bayer: 'Ayıp' olarak nitelendirilen bir skandal var

CHP'ye yakın kulislerle bağlantıları olan ve Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını aylar öncesinden kamuoyuna duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Sancar'ın istifasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

Bayer paylaşımında, istifanın başka bir boyutunun olduğunu belirterek, "Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullandı.

Gürsel Tekin: İstifa siyasi bir sebeple değil

Öte yandan Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net isimli programa konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sancar'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" dedi.

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