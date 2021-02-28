CHP'de 'Ayıp' depremi: Teoman Sancar siyasi nedenlerle istifa etmedi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, bugün Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Sancar'ın adı, Muharrem İnce’nin partisine geçecek vekiller arasında gösterilmişti. Partiye yakın basın organlarında yer alan haberlere göre; Sancar, istifa dilekçesinde farklı bir siyasi partiye katılmak adına CHP'den istifa etmediğini açıkladı.

Tüm bu gelişmeler üzerine Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, istifanın arkasında 'yeri yerinden oynatacak' bir skandalın yer aldığını ve CHP'nin bu olayın altından kalkamayacağını iddia etti.

GÜNDEM Melih Gökçek'ten merak uyandıran 'Teoman Sancar' iddiası: CHP bu olayın altından kalkamaz

Yalçın Bayer: 'Ayıp' olarak nitelendirilen bir skandal var

CHP'ye yakın kulislerle bağlantıları olan ve Muharrem İnce'nin yeni bir parti kuracağını aylar öncesinden kamuoyuna duyuran Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer de Sancar'ın istifasına ilişkin çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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Bayer paylaşımında, istifanın başka bir boyutunun olduğunu belirterek, "Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" ifadelerini kullandı.

Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP’den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP’liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. ‘Ayıp’ diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne! — Yalçın Bayer (@Yalcinbayer) February 28, 2021

Gürsel Tekin: İstifa siyasi bir sebeple değil

Öte yandan Habertürk'te yayınlanan Açık ve Net isimli programa konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Sancar'ın istifasına ilişkin yaptığı açıklamada, "Gelirken kendisini aradım fakat ulaşamadım. Herhangi bir siyasi oluşumdan dolayı istifa etmiş değil. Yarın öbür gün kamuoyuna yansır" dedi.

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