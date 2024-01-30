Belediye başkan adaylarını belirlemede sancılı günler geçiren CHP’de, son krizin adresi de başkent Ankara. CHP yönetimi, Keçiören’de henüz adayını belirleyemedi. Adaylar arasında AK Partili ve MHP’li eski isimlerin konuşulmasından sonra Keçiören İlçe Başkanı Berk Kılıç, hem şahsi hem de ilçe başkanlığının resmi hesabından CHP yönetimini açıkça uyardı. Atama yöntemi ile aday belirlemenin partiye oy kaybettireceği vurgulanan bildiride, “Seçimlerde Keçiören Belediye Başkanı adaylığına, parti tabanının dışında başka bir adayın atanması durumunda oy oranında düşüşler olacağı değerlendirilmektedir” denildi. CHP’nin Keçiören için görüştüğü kişilerin CHP tabanına aykırı olduğu vurgulanan bildiride, “Unutulmamalı ki seçmen kendine yakın gördüğü adayları hiç şüphe etmeden desteklemektedir. Keçiören’de ve partimizde bu profiller mevcuttur” ifadelerine yer verildi.





ORTAK BİLDİRİ YAYINLADILAR

Çankaya'daki aday krizi de tüm hatlarıyla su yüzüne vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çankaya adayı üzerinde belirleyici olma çabası, aday adaylarını ikiye böldü. Çankaya adayının belirleneceği Parti Meclisi'nin tarihi perşembeye kaydırılınca, 19 aday adayı ortak bildiri ile Genel Merkez’e ültimatom verdi. Özel'in kurultay öncesinde sıkça dile getirdiği duygusal kopuşa değinilen metinde, “CHP seçmenini sandığa çekmek Çankaya adayının hukuki yollardan seçilmesiyle mümkündür” denildi. Bildiriye imza atan isimlerden biri “Kurultay sonrasında her şey tepetaklak oldu. Genel merkezin örgütlerle, örgütün de tabanla arasındaki uyum çöktü. Duygusal kopuştan kasıt buydu. Aynı şeyi kendileri yapmaya başladı” sözleriyle, genel merkezin örgütlerle, örgütün de tabanla bağının koptuğuna işaret etti.





TAŞDELEN ATAĞA KALKTI

Çankaya için Özel'in avukatı Hüseyin Can Güner ile İmamoğlu'nun adayı olarak kabul edilen MYK Üyesi Gül Çiftçi'nin isimleri gündemde. Aday adaylarının 19'u bildiriye imza atarken 6'sı ise bildiriyi imzalamadı. Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile öne çıkan Ali Haydar Hakverdi de imza atanlar arasında yer aldı. Bildiriye imza atmayan 7 isim arasında mevcut başkan Alper Taşdelen ile Mansur Yavaş'a yakınlığıyla öne çıkan Bekir Ödemiş de var. Kılıçdaroğlu'nun prensi olarak bilinen Taşdelen'in önünün kesildiği, ancak son gelişmeyle Kılıçdaroğlu ekibinin Genel Merkez'i baskı altına alarak süreci tersine çevirmeye çalıştığı iddia edildi.





İmamoğlu’nun yetkisi ne?

CHP'den istifa eden Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, aday gösterilmemesiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Son kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklediği için aday gösterilmediğini savunan İlgezdi, aday gösterilmediği için değil, partisinin kurumsal kimlik ve hiyerarşisini korumak adına istifa ettiğini kaydetti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun MYK ve PM toplanmadan 26 Ocak sabahı saat 09.00'da kendisini makamına davet ettiğini belirten İlgezdi şunları söyledi: “Mevkidaşım Sayın İmamoğlu, Ataşehir'de benimle yol yürümeyeceği kararını şahsıma ifade etti. Bu kararı bana ilettiğinde, aday belirlemede tek yetkili merci olan MYK ve PM henüz toplanmamıştı. İBB Başkanı Sayın İmamoğlu, şahsımla ilgili hangi görev ve yetki ile böyle bir karar veriyor ve partimizin üst kurullarının karar alma yetkisini hangi hakla kullanıyor?”





Adayları ona soran olmadı

Aday belirleme sürecinde CHP’nin halef-selef genel başkanları arasındaki çekişme dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Ahlatlıbel’de bir araya geldiği Kılıçdaroğlu’na “Size yakın isimleri aday göstermemezlik yapmayacağız. Kim kazanacak potansiyeldeyse aday göstereceğiz” demişti. Ancak açıklanan adaylar Kılıçdaroğlu’nu memnun etmedi. Kılıçdaroğlu'nun, adaylar belirlenirken kendisine danışılmasını beklediği öğrenildi. Özel ve ekibi ise Kılıçdaroğlu ve ona yakın milletvekillerinin fikrini almadı. Açıklanan adaylar vekillerde de rahatsızlığa neden oldu. Bazı milletvekilleri, illerinin adayları belirlenirken kendilerine danışılmamasına bozuldu. Bu durumun sahaya yansıması bekleniyor.





Tunç Soyer'i de çizdiler

CHP'de kriz yaşanan illerden birisi de İzmir'di. Büyükşehir Belediye Başkan adayını belirlemek için yetki isteyen Genel Başkan Özel istediğini alamayınca konu dün Parti Meclisi'ne geldi. Görüşmeler sonunda Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığı ile bilinen Tunç Soyer'in ismi çizilerek, Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterildi. CHP İzmir Teşkilatının da karşı çıktığı Tugay, Özgür Özel'e yakınlığı ile tanınıyordu.



