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CHP’de güç merkezden belediyelere geçti

Teşkilatı ve delegeleri yönlendirme gücünün CHP’de, büyük ölçüde genel merkezden belediyelere geçtiği iddia edildi. İl ve ilçe yönetimlerinin, belediyelere karşı zafiyet içerisinde olduğu bildirildi.

Uğur Duyan
04:00 - 24/11/2023 Cuma
Güncelleme: 01:32 - 24/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Ekrem İmamoğlu.

Ekrem İmamoğlu.


CHP’nin değişimle sonuçlanan ve akçeli işlerin gölgesi altında tamamlanan Büyük Kurultayı’nın yansımaları sürüyor. CHP kulislerinde, belediyelerin maddi olanakları ile kurultayı ve delege yapısını dizayn ettiğini savunanlar, iki tarafın da CHP’li belediyelerin vasiliği altında kurultay sürecine girdiğini iddia etti.

2014’TE BAŞLADI

Parti içinde eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yakınlığı ile tanınan isimler de bu kervana dahil olmaya başladı. Sürecin 2014 yerel seçimlerinden sonra başladığını ve 2019 seçimlerinden sonra pik noktasına eriştiğini belirten CHP’li kaynaklar, yalnız Özgür Özel’in değil, Kılıçdaroğlu’nun da bu süreçte belediyelerin gücünü kullandığını ifade ettiler.

İMAMOĞLU BU YÜZDEN RAHATSIZ

CHP kaynakları delege yapısının parasal ilişkilerle konuşulur hale gelmesinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun payının büyük olduğunu ileri sürüyor. Kurultaydan sonra İmamoğlu’nun, Kılıçdaroğlu’nun “CHP’yi ANAP’laştıracak” çıkışından rahatsız olmasının sebebinin bu olduğunu savundu.

Ayrıca İmamoğlu’nun Özel’i, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin ise Kılıçdaroğlu’nu desteklediği ve delegelerle de bu çerçevede temasa geçtikleri belirtildi.




#siyaset
#CHP
#Ekrem İmamoğlu
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