CHP'de iç hesaplaşma: MYK toplantısının tarihi belli oldu

Kemal Kılıçdaroğlu
Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, 1 Haziran Perşembe günü toplanacak.
CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzalı yazı ile partinin MYK üyeleri 1 Haziran Perşembe günü saat 13.00'de toplantıya çağrıldı.
İstifa edelim önerisi sunulmuştu
28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından genel başkan yardımcılarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz istifa edelim" önerisi gelmiş, ancak bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından ilk anda kabul görmediği ifade edilmişti.