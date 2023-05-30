CHP'de iç hesaplaşma: MYK toplantısının tarihi belli oldu

Jahrein lakaplı CHP trolü Ahmet Sonuç, cumhurbaşkanlığı seçimlerinden yenilgiyle ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu. Seçimlerden önce Kılıçdaroğlu'na oy verilmesi yönünde çağrılar yapan Sonuç, "Bu ülkenin diktatör lideri Erdoğan değil! Kılıçdaroğlu'nun ta kendisi. Seçimi kaybetti. Hala gitmiyor. Kahvehanede bu kadar rezil yancı oraletçi bulamazsın! Düşmüyor yakamızdan!" ifadelerini kullandı.