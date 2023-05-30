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CHP'de iç hesaplaşma: MYK toplantısının tarihi belli oldu

CHP MYK, 1 Haziran Perşembe günü, Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında toplanacak. 28 Mayıs akşamı yapılan toplantıda MYK üyeleri "istifa" önerisinde bulunmuş, Kılıçdaroğlu reddetmişti.

15:47 . 30/05/2023 Salı
Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) Merkez Yönetim Kurulu, 1 Haziran Perşembe günü toplanacak.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke imzalı yazı ile partinin MYK üyeleri 1 Haziran Perşembe günü saat 13.00'de toplantıya çağrıldı.

İstifa edelim önerisi sunulmuştu

28 Mayıs'ta gerçekleşen seçimlerin ardından genel başkan yardımcılarından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Biz istifa edelim" önerisi gelmiş, ancak bu önerinin Kılıçdaroğlu tarafından ilk anda kabul görmediği ifade edilmişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Merkez Yönetim Kurulu
1 saat önce
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