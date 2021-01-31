​CHP'de İnce alarmı: İkinci istifa dalgası gelebilir

Partilerinin son dönemlerde izlediği politikalardan rahatsızlık duyan 3 milletvekili şikayetlerini mektupla bildirdi. Daha sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşen vekiller, değişiklik olmayacağını anlayınca istifa etti.

Önceki gün düzenledikleri basın toplantısı ile istifalarını açıklayan İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in Muharrem İnce’nin kuracağı Memleket Partisi’ne geçmesi netleşti. Üç isim dışında İnce ile görüşen milletvekillerinin de olduğu öğrenilirken, CHP yönetimi de alarma geçerek potansiyel isimleri takibe aldı.

10 MİLLETVEKİLİ SIRADA

Yönetime tepkilerini önce mektup kaleme alarak sonrasında ise istifa ederek gösteren 3 milletvekilinin ardından CHP’de ikinci dalga alarmı da başladı. 3 ismin istifasının ardından önümüzdeki dönemde CHP’de yeni istifaların da gündeme geleceği konuşuluyor. CHP yönetimi istifa etmeyi planlayan milletvekillerini mercek altına aldı. 10’a yakın milletvekilinin İnce ve ekibiyle görüştüğü ama son kararlarını daha vermedikleri belirtiliyor.

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OYNAT 00:53 CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi. BiP'te paylaş

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İKİNCİ DALGA ALARMI

CHP yönetimi partide başlayacak olası ikinci istifa furyası için alarmda. İnce ile görüşerek istifa etmesi planlanan milletvekilleri yönetim tarafından mercek altına alındı. Önümüzdeki hafta potansiyel isimleri ikna çalışmalarına başlanacak. Hem İnce hem de parti yönetimi ile görüşecek olan vekiller ise son kararını buna göre verecek.

Hodri meydan!

CHP’den kopan Mehmet Ali Çelebi, istifa öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile yaptığı görüşmede yönetimden istediklerini Twitter’den paylaştı. Çelebi’nin gerekirse parti içi referanduma götürülmesini istediği ve kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğini belirterek 'hodri meydan' dediği talepleri şöyle sıraladı:

-Atatürk ile sorunu olanların görevden alınması, marjinal bir yapı olan 10 Aralık Hareketi'ne geçit verilmemesi.

-Muharrem İnce ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması.

-İttifak görüşmelerinin seçim sathına bırakılması, birinci parti için çaba harcanması.

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-HDP yönetimi ile ilişkilere net mesafe konulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi.

-Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz verilmemesi.

-Parti içi demokrasi adımları atılması.