Gündem CHPde İnce depremi Üç vekil istifa etti
POLİTİKA

​CHP'de İnce depremi: Üç vekil istifa etti

CHP'de İnce depremi: Üç vekil istifa etti

Memleket Partisi’ni kurmaya hazırlanan Muharrem İnce dün CHP’yi salladı. Daha önce partiyi eleştiren bir mektup kaleme alan CHP milletvekilleri Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel partilerinden istifa etti. Böylece CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düştü.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti.
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy, partilerinden istifa etti.

CHP’de mektup yazarak yönetimi eleştiren İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, CHP’den istifa etti. Çelebi, Aksoy ile Özel, Mecliste ortak basın toplantısı düzenledi. Üç milletvekili, ayrı ayrı açıklamalarda bulunup, gerekçelerini sıralayarak partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Çelebi, Aksoy ile Özel’in istifası ile CHP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 138’den 135’e düştü.

MEKTUPÇU VEKİLLER CHP’DEN KOPTU

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi ve Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy 10 Aralık’ta CHP yönetimini eleştiren bir mektup kaleme almıştı. Yalova Milletvekili Özcan Özel de bu iki isme destek vermişti. Üç milletvekili bu hafta içerisinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanvekili Özgür Özel ile görüşmüştü.

İstifa gerekçesini açıklayan Çelebi, “Emperyalizme diz çöktürmüş CHP’den milli konularda kekeleyen CHP’ye geldik. Atatürk demekten çekinenleri el üstünde tutan CHP’ye geldik’’ ifadelerini kullandı. “Yanlışları görüp susabilirdim’’ diyen Çelebi, “Bunu size yapamam. Bunu kendime yapamam. Beni onca çarpıklığa susmak için vekil tayin etmediniz’’ şeklinde konuştu.

CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
OYNAT 00:53
CHP'den istifa eden Hüseyin Avni Aksoy: HDP yönetimiyle ittifak partimize zarar vermiştir
İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ile Yalova Milletvekili Özcan Özel, parti politikalarını eleştirerek CHP'den istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden Aksoy konuşmasında, 'Genel Başkana partimizin Atatürk'ten uzaklaşmasının, terörle arasına mesafe koyamayan HDP yönetimiyle beraber olunmasının, milli unsurları ötekileştiren yaklaşımın ve yamuk ittifak politikalarının partimize zarar vereceğini belirttim. Ancak düşüncelerimiz ciddiye alınmadı. Partimizin öz evlatlarından ziyade, yamuk ittifak halindeki eski ve yeni dostlar tercih edildi' dedi.


HEM ALTAN HEM ÇELEBİ OLMAZ

Çelebi, ‘’Hem Ahmet Altan hem Çelebi olmaz. Hem PKK’ya terör örgütü diyemeyenler hem Çelebi olmaz. Silivri’de teslim olmamıştım şimdi de teslim olmuyorum. Atatürk için boynumu kaldırıyorum. Bize halkın Çelebi’si olmak yeter. Tarafım 29 Ekim ruhudur, 10 Aralık zihniyeti gibi değil. Sönerek yok olmayacağım. Yanıyorum o halde varım. Mesele Atatürk devrimlerini yaşatmaksa bu bir elveda değildir. Bu anlamda ayrılık yoktur. Doğruların yolcuları mutlaka buluşacaktır. Partimden istifa ediyorum’’ dedi.

10 Aralık Hareketi partiyi ele geçirdi

Kendilerine ‘29 Ekim Gücü’ adını veren üç milletvekili, kaleme aldıkları mektubu parti genel merkezine sunmuştu. Mektupta; 10 Aralık Hareketi’nin CHP’yi ele geçirdiği öne sürülerek partinin HDP’yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le yakınlaşmasına itiraz edilmişti.

Bunlar iyi günleri

  • CHP’deki istifa krizi sonrası AK Parti’den ilk açıklama Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’ndan geldi. Akbaşoğlu, ‘’Oluşturmaya çalıştığınız sanal gündemler, sistem tartışmaları CHP içerisindeki büyük kavgayı perdelemeye yetmedi. İstifalar buzdağının görünen kısmı, bunlar CHP’nin iyi günleri’’ dedi.

Kılıçdaroğlu parti ilkelerini unuttu

CHP’nin eski tüfekleri Yılmaz Ateş ve Şahin Mengü’nün de aralarında yer aldığı CHP Ulusal Birlik Kadro Hareketi, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirdi. Ortak açıklamada, “Siyasi arenada etkisizleşen yeni yönetimin bürokratları hedef almasının parti ve siyaset kültürümüzde yeri yoktur. Demokratik, laik Türkiye Cumhuriyeti’ne kast eden FETÖ terör örgütüne övgü düzenlerin, bağlantılı iddiasıyla yargılananların yönetim ve danışman kadrolarında, parlamentoda kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez” denildi.

CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri: Terör örgütüne övgü dizenlerin kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez
GÜNDEM
CHP'li Ateş, Mengü ve Karaman'dan CHP yönetimine eleştiri: Terör örgütüne övgü dizenlerin kendilerine yer bulmaları hiçbir koşul altında kabul edilemez
Abone Ol Google News
Vatandaşı ezdirmeyiz

Vatandaşı ezdirmeyiz

​Fahiş fiyata ağır ceza gelecek.
CHPde İnce depremi

CHP'de İnce depremi

​Üç vekil partisinden istifa etti.
Tabelası bile yok

Tabelası bile yok

​Kılıçdaroğlu'nu ziyaret eden FETÖ bağlantılı sözde dernek.
4 LGBT sapkını<br>gözaltına alındı

4 LGBT sapkını
gözaltına alındı

Kabe fotoğrafını yere sermiştiler.
Hayat artık<br>daha güzel

Hayat artık
daha güzel

​İdlib'de binlerce kişi çadır dramından kurtuluyor.

Fransa'da<br>nefret salgını

Fransa'da
nefret salgını

​Müslümanlara saldırı yüzde 53 arttı.
Tren yola çıktı

Tren yola çıktı

​Çin'e bin ton bor gidecek.
Canan yasak dinlemedi

Canan yasak dinlemedi

​Kebapçı açtırıp keyif yaptılar.
Henry Onyekuru'nun gecesi

Henry Onyekuru'nun gecesi

​G.Saray, Gaziantep'i yeni transferi Onyekuru'nun golleriyle geçti.
Avrupa kapıları kapatıyor

Avrupa kapıları kapatıyor

Tek tek ülkeleri yasak listesine aldılar.
5 şehir için <br>fırtına uyarısı

5 şehir için
fırtına uyarısı

​İşte yayınlanan hava durumu uyarı haritası.
CHP'de <br>ortalık karıştı

CHP'de
ortalık karıştı

İstifa eden Çelebi'den Özel'e Menemen sorusu.
'Umarım <br>Galatasaraylı olur'

'Umarım
Galatasaraylı olur'

Basın toplantısında İrfan Can'a mesaj gönderdi.
Yasak başladı

Yasak başladı

​1 Şubat Pazartesi sona erecek.
AK Parti'den ilk açıklama

AK Parti'den ilk açıklama

'Buzdağının görünen kısmı; bunlar CHP'nin iyi günleri'
Mutasyon <br>tehlikesi büyüyor

Mutasyon
tehlikesi büyüyor

Bakan Koca'dan dikkat çeken uyarı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.