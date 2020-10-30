CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasında devam eden tartışmalar sonrası, Oğuz'un kendilerini 'yok saydığını' iddia eden Horasan teşkilatına üye 40 kişi topluca istifa etmişti.
"Başkan Kızılkaya ile anlaşamıyorduk"
Bu gelişmeden kısa süre sonra, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'nda da istifa krizi yaşandı. Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişi istifa etti. İstifalara ilişkin açıklama yayımlayan ilçe yönetimi, "Başkan Zeynel Kızılkaya ile anlaşamıyorduk" dedi.
"Kaftancıoğlu: Oylarımız azalmıyor, artıyor"
İstifa krizlerinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Independent Türkçe'ye verdiği röportajda, "İlk yerel seçimlerde şu anda İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı 28'e çıkarabiliyoruz. Kamuoyu araştırmalarından bu sonucu alabiliyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da da oyumuz azalmıyor, artıyor" ifadelerini kullanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.
- Öte yandan, Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı DSP’li Hikmet Ata ve Kırklareli Evrensekiz Belde Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Nalbant da, partilerinden istifa ederek geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılmıştı.