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Gündem CHPde istifaların ardı arkası kesilmiyor
POLİTİKA

CHP'de istifaların ardı arkası kesilmiyor

Cumhuriyet Halk Partisi'nin il ve ilçe teşkilatlarındaki istifalar sürüyor. CHP Horasan ilçe teşkilatına üye 40 kişi 'sözlerinin dinlenmediğini' öne sürerek topluca istifa etmişti. CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişi de, "Başkan Zeynel Kızılkaya ile anlaşamıyoruz" diyerek istifa etti. İstifa kararının CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, "Oyumuz azalmıyor, artıyor" sözlerinin ardından gelmesi dikkat çekti.

Haber Merkezi Diğer
CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya
CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) peş peşe istifa haberleri gelmeye devam ediyor. CHP Erzurum İl Başkanı Bülent Oğuz ve Horasan İlçe Başkanı Hüseyin Keleş arasında devam eden tartışmalar sonrası, Oğuz'un kendilerini 'yok saydığını' iddia eden Horasan teşkilatına üye 40 kişi topluca istifa etmişti.

CHP’liler tepkili: 40 üye ‘Sözümüz dinlenmiyor’ deyip istifa etti
GÜNDEM
CHP’liler tepkili: 40 üye ‘Sözümüz dinlenmiyor’ deyip istifa etti

"Başkan Kızılkaya ile anlaşamıyorduk"

Bu gelişmeden kısa süre sonra, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı'nda da istifa krizi yaşandı. Gerçek Gündem'in haberine göre, CHP Ümraniye İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu'ndan 14 kişi istifa etti. İstifalara ilişkin açıklama yayımlayan ilçe yönetimi, "Başkan Zeynel Kızılkaya ile anlaşamıyorduk" dedi.

"Kaftancıoğlu: Oylarımız azalmıyor, artıyor"

İstifa krizlerinin, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, Independent Türkçe'ye verdiği röportajda, "İlk yerel seçimlerde şu anda İstanbul'da 14 olan belediye sayımızı 28'e çıkarabiliyoruz. Kamuoyu araştırmalarından bu sonucu alabiliyoruz. Aynı zamanda İstanbul'da da oyumuz azalmıyor, artıyor" ifadelerini kullanmasının ardından gelmesi dikkat çekti.

  • Öte yandan, Tekirdağ Marmaraereğlisi Belediye Başkanı DSP’li Hikmet Ata ve Kırklareli Evrensekiz Belde Belediye Başkanı CHP’li Mustafa Nalbant da, partilerinden istifa ederek geçtiğimiz günlerde AK Parti’ye katılmıştı.

CHP ve DSP’li belediye başkanları AK Parti'ye geçti
GÜNDEM
CHP ve DSP’li belediye başkanları AK Parti'ye geçti

Hakan Bayrakçı ile Canan Kaftancıoğlu kavgaya devam ediyor
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