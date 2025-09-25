CHP'de kongre çıkmazı

CHP, şaibe nedeniyle yargıya taşınan 38’inci Olağan Kurultay ve 8 Ekim 2023’teki İstanbul Kongresi için hukuki boşluk arıyor. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin İstanbul kongrelerini durdurma kararına rağmen CHP dün İstanbul’da kongreye gitti. İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi geçen cuma aldığı karara rağmen kongre hazırlıkları durdurulmayınca, dün İstanbul Valiliği ile Sarıyer 1’inci İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazı yazıp CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Kararda “6100 Sayılı Hukuk Mahkemeleri Kanunu'na göre verilen bu karar kesin olmamakla beraber, verildiği anda uygulamaya geçirilen bir tedbir kararıdır. Mahkememizde devam eden yargılama sürecinde ilgili ara karar hakkında henüz istinaf yargılaması süreci başlamamış olup, mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Mahkememizce verilen tedbir kararı kanun yolu merci olan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nce kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24 Eylül tarihinde CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinin yapılması mahkeme kararımıza aykırı olup, çalışmaların durdurulması gerekmektedir” ifadeleri yer aldı.





SALONDA TEBLİĞ

Mahkemenin durdurma talebine rağmen CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi başladı. Delegeler Beşiktaş’taki Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde toplandı. Görevden uzaklaştırılan Özgür Çelik kongrede tek aday oldu. İstanbul 6’ncı İcra Müdürlüğü memurları, durdurma kararını tebliğ etmek için salona geldi. CHP milletvekilleri ve avukatları tarafından karşılanan memurlar, mahkemenin durdurma kararının geçersiz olduğunu öne sürerek salona alınmadı. İcra memurları tutanak tutarken iki taraf arasında gerginlik yaşandı.





Ahmet Yener

BAŞLAYAN KONGRE DURDURULAMAZ

Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’nun, mahkeme kararına ilişkin görüş talep ettiği YSK da dün saat 13.30'da olağanüstü toplandı. Kongre sürerken kameraların karşısına geçen YSK Başkanı Ahmet Yener, “Daha önce 2025'e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa'nın 79 ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi'nin devamına karar vermiştir” açıklamasını yaptı. YSK’nın bu kararıyla olağanüstü kongrede oylamaya geçildi. CHP delegeleri tek aday olan Özgür Çelik ve blok listesi için oy kullandı. Mahkeme kararıyla görevden alınan Çelik, 414 delegenin oy kullandığı kongrede, 389 geçerli oyun 386’sını alarak yeniden il başkanı seçildi.

Gürsel Tekin





TEKİN: BİZ KONGREYLE DEĞİL YARGI KARARIYLA GELDİK

Bu hamleyle mahkemenin CHP İstanbul İl Yönetimi’ne görevlendirdiği Gürsel Tekin’in durumu merak konusu oldu. CHP il binasında açıklama yapan Tekin, “Ben kongre tartışması içine girmiyorum. Biz bağımsız bir kuruluz. Yargının alacağı her karar tabii ki bizi bağlayacaktır. Biz kongre kararıyla gelen bir kurul değiliz. Biz yargı kararıyla gelen bir kuruluz. Yargı kararıyla görevimiz sonlandırılır. Bir an önce de sonlansın talebi içindeyiz” dedi.





ŞİMDİ NE OLACAK?

Mahkeme kararını çiğneyen CHP, dün gerçekleştirdiği İstanbul Kongresi’yle büyük bir belirsizliğe saplandı. Mahkemenin yeni bir karar mı alacağı, yoksa mahkeme kararına rağmen yapılan kongre için suç duyurusunda mı bulunulacağı belirsizliğini koruyor.





İhtiyati tedbir duruşması yarın

CHP’nin, 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir içeren 2 Eylül 2025 tarihli ara kararlarına ilişkin yaptığı itirazlar da değerlendirildi. Mahkeme, tüm itirazların duruşmalı olarak görülmesine hükmetti. Duruşma yarın.



